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Сегодня, 03:30

Тимур Хизриев — Энрике Барзола: время начала и где смотреть бой PFL 6

Хизриев и Барзола подерутся 29 июня на турнире PFL 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Тимур Хизриев.
Тимур Хизриев.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА полусреднего веса Тимур Хизриев подерется с представителем Перу Энрике Барзола в предварительном карде турнира PFL 6 29 июня. Их поединок начнется в 03.30 по московскому времени.

Шестой турнир PFL регулярного сезона 2024 состоится в ночь с 28 на 29 июня в городе в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на спортивной арене «Сэнфорд Пентагон».

Смотреть видеотрансляцию боя Хизриев — Барзола можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Okko.

28-летний Хизриев является непожденным бойцом ММА — 14 побед в 14 поединках. У 35-летнего Барзолы в смешанных единоборствах — 22 победы, восемь поражений и две ничьи.

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Тимур Хизриев
Энрике Барзола
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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