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Сегодня, 12:30

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: трансляция боя PFL начнется в 23.55 мск смотреть онлайн

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз подерутся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото «СЭ», Getty Images
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Россиянин Усман Нурмагомедов встретится с ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января. Поединок двух бойцов легкого веса завершит вечер на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции поединка Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз ожидаетя в 23.55 по московскому времени.

Хабиб и&nbsp;Усман Нурмагомедовы, Вадим Немков и&nbsp;Федор Емельяненко. Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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