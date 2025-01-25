Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз подерутся на турнире PFL

Россиянин Усман Нурмагомедов встретится с ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января. Поединок двух бойцов легкого веса завершит вечер на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции поединка Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз ожидаетя в 23.55 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.