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Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: статистика соперников по бою PFL

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото «СЭ», Getty Images
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Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Первое шоу Professional Fighters League в 2025 году примет «Кока-Кола Арена».

В главном бою вечера встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.

Усман Нурмагомедов (26 лет) провел 18 боев в ММА и выиграл каждый из них. Еще один поединок чемпиона Bellator в легком весе признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы — 7 октября 2023 года с Брентом Примусом на турнире Bealltor 300, который дагестанец выиграл удушением сзади в пятом раунде. В сентябре 2024-го Усман победил соотечественника Александра Шаблия.

Пол Хьюз (27 лет) имеет в своем рекорде 13 побед и одно поражение. В октябре 2024 года Пол взял верх в бою с Антонио Де Карло Макки-младшим.

Хабиб и&nbsp;Усман Нурмагомедовы, Вадим Немков и&nbsp;Федор Емельяненко. Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

Начало боя Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза ожидаетя после 23.55 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
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