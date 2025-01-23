Российский чемпион легкого дивизиона Bellator Усман Нурмагомедов проведет поединок с ирландцем Полом Хьюзом на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 (2025) в субботу, 25 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Coca-Cola Arena» в Дубае (ОАЭ). Бой станет главным событием вечера и начнется ориентировочно после 23.00 по московскому времени.

Усману Нурмагомедову — 26 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 18 побед, 0 поражений, еще один выигранный поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы. Титул чемпиона троюродный брат Хабиба завоевал 18 ноября 2022 года на Bellator 288 в поединке с бразильцем Патрики Фрейри единогласным решением судей. 7 сентября 2024 года на турнире Bellator Champions Series 4 россиянин провел вторую защиту пояса, победив судейским решением соотечественника Александра Шаблия.

У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение в профессиональных ММА. Предыдущий бой на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants 19 октября 2024 года Пол выиграл раздельным решением судей у американца Эй Джей Макки.

В прямом эфире турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 с главным боем Нурмагомедов — Хьюз и соглавным событием Вадим Немков — Тимоти Джонсон покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен только при наличии подписки. Трансляция начнется d 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Отслеживать результаты боя Усман Нурмагомедов vs Пол Хьюз и других поединков вечера ММА можно также в матч-центре сайта «СЭ».