Усман Нурмагомедов — о победе над Хьюзом: «Я недооценил этого парня, это была моя ошибка»

Российский боец Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над ирландцем Полом Хьюзом в главном бою PFL Road to Dubai Champions Series 1.

«Пол Хьюз, брат, ты мужчина, ты реально мужчина, ты жесткий. Я недооценил этого парня, это была моя небольшая ошибка. Но все равно я непобежденный все еще, Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator. Его защита от тейкдаунов очень хорошая, он жесткий, он сильный, брат, ты реально сильный. Ты говорил мне на стердауне, что это моя ошибка, что я недооцениваю тебя, ты был прав. У меня теперь все тело болит, брат. Спасибо за бой, я вышел на новый уровень благодаря тебе», — сказал Нурмагомедов после поединка.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

«СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1.