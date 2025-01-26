Усман Нурмагомедов в бою с Хьюзом получил травму ноги

Российский боец Усман Нурмагомедов травмировал ногу в поединке PFL Road to Dubai Champions Series 1 против ирландца Пола Хьюза.

«Усман травмировал левую ногу. Врачи осмотрели, наложили повязку. Дальше посмотрим», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.