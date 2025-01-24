Туменов считает Нурмагомедова фаворитом боя против Хьюза

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза на турнире PFL в Дубае.

«Усман — фаворит у букмекеров. Мне кажется, разница в классе огромная. Если у Усмана все будет нормально со здоровьем, не будет травм, я думаю, проблем у него не должно быть. Ожидаю победу над Хьюзом», — сказал Туменов «СЭ».

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Вероника Ольшукова