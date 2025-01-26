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Сегодня, 13:15

В PFL рассказали о планах на реванш Усмана Нурмагомедова и Шаблия

Владислав Маслов
Корреспондент
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Усман Нурмагомедов может провести реванш с Александром Шаблием до конца этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя PFL.

В субботу Нурмагомедов решением судей одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом и защитил титул чемпиона легкой весовой категории PFL. В сентябре 2024 года Нурмагомедов выиграл поединок у Шаблия единогласным решением судей.

«Бой Нурмагомедов — Шаблий — один из вариантов на этот год. Это может быть очень интересный поединок, мы его обсудим», — цитирует ТАСС представителя промоушена.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 19 побед и ни одного поражения в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. В активе 31-летнего Шаблия 24 победы и 4 поражения.

Источник: ТАСС
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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