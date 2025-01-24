Дрозд считает Немкова фаворитом в поединке с Джонсоном

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между Вадимом Немковым и Тимоти Джонсоном на турнире PFL в Дубае.

«Уверен, что Вадим подходит к этому бою в хорошей форме, и потому он победит. Конечно, Тимоти может и затянуть, и преподнести сюрприз Вадиму, но все же Немков, в моем понимании, выглядит гораздо более серьезным фаворитом. Но не стоит подходить расслаблено к бою с Джонсоном потому, что он за это накажет», — сказал Дрозд «СЭ».

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Денис Сафронов