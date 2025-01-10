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Вадим Немков: когда и с кем следующий бой в PFL или Bellator

Вадим Немков проведет бой с Тимоти Джонсоном PFL presents 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вадим Немков.
Фото Global Look Press
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Российский боец Вадим Немков проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном в субботу, 25 января, в рамках турнира PFL presents. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Coca-Cola Арене» в Дубае (ОАЭ).

Последний бой 39-летний Джонсон проиграл Денису Гольцову техническим нокаутом. Это было в августе 2024 года в турнире PFL 7.

В предыдущем поединке в турнире PFL против Bellator в феврале прошлого года 32-летний Немков победил бразильца Бруно Каппелоззу.

Изначально соперником россиянина должен был стать хорват Анте Делия, позже организаторы объявили нового оппонента — американца Кори Андерсона. Оба спортсмена отказались от участия.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи, фото и видео

Вадим Немков
Тимоти Джонсон
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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