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Немков о бое с Делией в Дубае: «Я засиделся, поэтому без разницы, с кем драться»

Руслан Минаев
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Российский боец Вадим Немков прокомментировал предстоящий бой с хорватом Анте Делией.

«Мне без разницы, с кем драться. Поставили Делию, буду драться с ним. Меня не смущает то, что он дважды проиграл Бруно Каппелоцце. Мне бы хоть с кем подраться. Лишь бы дали соперника. Засиделся и забронзовел за прошедший год», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анте Делия
Вадим Немков
ММА
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