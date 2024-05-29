Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 21:55

Немков: «Васселл находится в более выгодном психологическом положении перед боем с Молдавским»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал предстоящий поединок Валентина Молдавского с Линтоном Васселлом.

«У них было два боя. Первый выиграл Валек, во втором все начиналось хорошо, но один удар в тяжелом весе, и бой закончился. Думаю, сейчас Валентин на эти грабли наступать не будет, станет аккуратнее работать и выиграет бой. В принципе, подготовка идет у него хорошо, без травм, и он не перегружен. Васселл сейчас в психологически более выгодном положении. В том бою он нокаутировал Валентина в первом раунде, а сейчас, когда Васселл проиграл бой, он думает, что также сделает и в этот раз и тем самым сможет получить путевку в плей-офф», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Васселла и Молдавского прошел в марте 2019 года на турнире Bellator 218 в Такервилле (США) и закончился победой российского бойца единогласным решением судей.

Второй поединок прошел в марте 2023 года на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (США) и завершился победой Васселла техническим нокаутом в третьем раунде. Третий их бой состоится в рамках второго тура сезона PFL 14 июня.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
Валентин Молдавский
Линтон Васселл
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Немков: «Хотел бы подраться с Феррейрой или Нганну»