Немков: «Васселл находится в более выгодном психологическом положении перед боем с Молдавским»

Победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал предстоящий поединок Валентина Молдавского с Линтоном Васселлом.

«У них было два боя. Первый выиграл Валек, во втором все начиналось хорошо, но один удар в тяжелом весе, и бой закончился. Думаю, сейчас Валентин на эти грабли наступать не будет, станет аккуратнее работать и выиграет бой. В принципе, подготовка идет у него хорошо, без травм, и он не перегружен. Васселл сейчас в психологически более выгодном положении. В том бою он нокаутировал Валентина в первом раунде, а сейчас, когда Васселл проиграл бой, он думает, что также сделает и в этот раз и тем самым сможет получить путевку в плей-офф», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Васселла и Молдавского прошел в марте 2019 года на турнире Bellator 218 в Такервилле (США) и закончился победой российского бойца единогласным решением судей.

Второй поединок прошел в марте 2023 года на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (США) и завершился победой Васселла техническим нокаутом в третьем раунде. Третий их бой состоится в рамках второго тура сезона PFL 14 июня.