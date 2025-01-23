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Сегодня, 10:00

Кияшко считает Немкова фаворитом боя против Джонсона: «Тимоти уже ветеран»

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Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Вадима Немкова против Тимоти Джонсона на турнире PFL в Дубае.

«Немкову вообще без проблем побороть Джонсона. Тимоти уже ветеран. Несмотря на то что он опытный и удар у него есть, Вадим сейчас намного сильнее и мотивированнее. У Джонсона было много пропусков, он немножко уже не тот. Но тем не менее, это тяжелый вес, Вадиму нужно быть внимательным, ни в коем случае не недооценивать соперника. Думаю, даже в первом раунде все и закончится, по крайней мере я хочу в это верить», — сказал Кияшко «СЭ».

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25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Вероника Ольшукова

Вадим Немков
Тимоти Джонсон
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