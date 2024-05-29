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Сегодня, 14:10

Немков: «Хотел бы подраться с Феррейрой или Нганну»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Вадим Немков рассказал о том, с кем хотел бы подраться в PFL.

«Конечно, Ренан Феррейра или Фрэнсис Нганну. Кто-то из них, но у Нганну произошла трагедия в семье, и непонятно, когда он будет готов. Когда Федор слетает в Америку, уже даст какой-то расклад. Это тяжелый вес. Здесь все бойцы обученные и непростые, но, думаю, что все по силам. Феррейру победить можно. Не знаю, это будет чемпионский бой или нет, так как не очень понимаю, какой расклад в PFL», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков последний бой провел против Бруно Каппелоццы 24 февраля на турнире «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии. В этом поединке Вадим одержал победу удушением ручным треугольником во втором раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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