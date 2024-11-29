Вадим Немков сразится с Анте Делией 25 января в Дубае

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сразится с хорватом Анте Делией в турнире Road to Dubai. Бой состоится 25 января.

«Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, в послужном списке которого победы над такими бойцами, как Райан Бейдер, Йоэль Ромеро и Кори Андерсон, возвращается в строй, стремясь продлить свою серию из восьми с половиной лет без поражений», — говорится в аккаунте Bellator MMA в соцсети X (ранее Twitter).

32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.