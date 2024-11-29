Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 14:25

Вадим Немков сразится с Анте Делией 25 января в Дубае

Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сразится с хорватом Анте Делией в турнире Road to Dubai. Бой состоится 25 января.

«Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, в послужном списке которого победы над такими бойцами, как Райан Бейдер, Йоэль Ромеро и Кори Андерсон, возвращается в строй, стремясь продлить свою серию из восьми с половиной лет без поражений», — говорится в аккаунте Bellator MMA в соцсети X (ранее Twitter).

32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Бокс
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Двое россиян на следовавшем в Антарктиду лайнере прекратили голодовку
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
У Карена Хачанова родился второй сын
Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя