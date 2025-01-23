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Сегодня, 23:00

Вадим Немков — Тимоти Джонсон: время начала боя PFL, где смотреть трансляцию

Вадим Немков и Тимоти Джонсон подерутся на PFL Road to Dubai Champions Series 1
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вадим Немков — Тимоти Джонсон.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Российский боец Вадим Немков и американец Тимоти Джонсон встретятся на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 (2025) в субботу, 25 января. Мероприятие пройдет на «Coca-Cola Arena» в Дубае (ОАЭ). Поединок станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно после 22.30 по московскому времени.

32-летний Немков провел 21 бой в профессиональных ММА, в 18 одержал победу, два проиграл и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущим соперником Вадима был бразилец Бруно Каппелоцца на турнире «PFL vs Bellator» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 февраля 2024 года. Россиянин поднялся в тяжелый вес и победил сабмишеном.

У 39-летнего Джонсона 18 побед и 10 поражений на профессиональном уровне. В предыдущем поединке 2 августа 2024 года на турнире PFL 7 Тимоти проиграл россиянину Денису Гольцову нокаутом в первом раунде.

Хабиб и&nbsp;Усман Нурмагомедовы, Вадим Немков и&nbsp;Федор Емельяненко. Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Отслеживать результаты боя Немков — Джонсон, главного события вечера Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз и других поединков можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Трансляция начнется в 19.00 мск.

Вадим Немков
Тимоти Джонсон
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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