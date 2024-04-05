Чемпион Bellator в тяжелом весе из России Валентин Молдавский подерется в главном бою турнира PFL 1 с представителем Хорватии Анте Делией 5 апреля. Их поединок на арене Boeing Center в Сан-Антонио (США) начнется примерно в 06.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Молдавский — Делия можно в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Окко по подписке. Следите за самыми интересными событиями поединка PFL 1 также с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

У 32-летнего Молдавского за всю карьеру в профессиональных ММА — 13 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся. На счету 33-летнего Делии в смешанных единоборствах — 24 победы и пять поражений.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ». Турнир PFL 1 стал первым в сезоне-2024.