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Сегодня, 14:30

Валентин Молдавский: дата боя и кто соперник в турнире PFL 4 (сезон 2024)

Молдавский проведет поединок против Васселла на PFL 4 14 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото Соцсети
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Российский боец Валентин Молдавский проведет поединок против британца Линтона Васселла в рамках PFL 4 в ночь на 14 июня. Бой в тяжелом дивизионе пройдет в три раунда. Вечер ММА состоится на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут (США). Начало турнира — в 00.00 по московскому времени.

Соперники выходили в октагон друг против друга дважды. Впервые они подрались в марте 2019-го на Bellator 218, тогда победил англичанин единогласным решением судей. Последний поединок состоялся 10 марта 2023 года на Bellator 292, где Васселл победил нокаутом.

Рекорд 32-летнего россиянина в ММА составляет 13-3-0-1. На счету 41-летнего британского бойца рекорд в профессиональной карьере — 23-9-0-1.

В России легальной трансляции боя не будет. В прямом эфире следить за турниром можно на ESPN.

Валентин Молдавский
Линтон Васселл
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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