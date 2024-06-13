Бывший временный чемпион Bellator из России Валентин Молдавский подерется с английским тяжеловесом Линтоном Васселом в главном событии турнира PFL 4 в ночь с 13 на 14 июня. Вечер ММА пройдет на территории «Мохеган-сан-арена» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Начало поединка Молдавский — Вассел — в 05.30 мск.

Смотреть трансляцию боя PFL 4 Молдавский — Васселл можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. С помощью матч-центра «СЭ» можно будет подробнее ознакомиться с биографией и другой полезной информацией о спортсменах.

В активе 41-летнего Вассела в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 23 победы, 9 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Молдавского в ММА — 14 побед, три поражения и один бой завершился без результата.

Ознакомиться с расписанием всех поединков четвертого турнира регулярного сезона лиги PFL и временем их начала можно в материале «СЭ».