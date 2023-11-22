Молдавский: «Готов зайти в сезон PFL и побороться за миллион»

Бывший временный чемпион Bellator в тяжелой весовой категории, россиянин Валентин Молдавский прокомментировал объединение промоушенов Bellator и PFL.

«Ничего нового релиз от Bellator и PFL мне не открыл. Мы ждали, что примерно так все и будет. У меня остается контракт, и я буду драться там так же, как и раньше. Где именно я буду драться? Можно было бы попробовать зайти в сезон PFL и побороться за миллион. Сейчас все устаканится и станет понятно, кого я пойду гасить. Раз PFL и Bellator сейчас одна организация, я готов драться и там, и там», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Основатель и совладелец лиги PFL Дон Дэвис сообщил, что в 2024 году организация проведет турнир «Чемпион PFL против чемпиона Bellator». Кроме того, мероприятия Bellator будут проводиться одновременно с PFL в 2024 году, но спортсмены будут доступны для участия в обоих промоушенах.