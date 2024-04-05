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Сегодня, 15:45

Василевский считает, что у Молдавского самые большие шансы на победу в сезоне PFL

Алина Савинова
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Экс-чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский считает Валентина Молдавского главным фаворитом стартовавшего сезона PFL.

«Больше всех шансов на победу в сезоне PFL у Валентина Молдавского. Он очень убедительно выиграл у победителя сезона 2022 года. Другие наши спортсмены не показали такого доминирования. У Олега Попова и Дениса Гольцова были проблемы в борьбе в стартовых раундах, а Сергей Билостенный победил хоть и без вопросов, но судейским решением», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

В первом турнире PFL в Сан-Антонио Молдавский нокаутировал хорвата Анте Делию. Всего на счету 32-летнего россиянина 12 побед и 3 поражения в ММА. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings.ru
Валентин Молдавский
ММА
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