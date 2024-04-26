Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 18:30

«Усман Нурмагомедов дерется, когда ему выгодно и удобно». Российский боец Шаблий возмущен отказом брата Хабиба от боя

Шаблий возмущен отказом Усмана Нурмагомедова от боя
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Боец Александр Шаблий
Александр Шаблий.
Фото из соцсетей Александра Шаблия
Telegram Дзен
Карьера Александра в Bellator пока складывается не так, как ему хотелось.

Александр Шаблий приехал в Америку в 2020 году в надежде подписаться в UFC. Не получилось, зато пришел контракт из Bellator. Там он выиграл три боя, после чего заявился в Гран-при с главным призом миллион долларов. В четвертьфинале нокаутировал ударом в корпус экс-чемпиона Rizin Тофика Мусаева, в полуфинале победил единогласным решением судей экс-чемпиона Bellator Патрики Фрейре, забрав все раунды. В финале должен был встретиться с чемпионом действующим — Усманом Нурмагомедовым. Но тот попался на допинге. А потом финал Гран-при (и, соответственно, приз в миллион) отменился вовсе — после слияния PFL и Bellator. Понятно, что эта новость Шаблию очень не понравилась.

Бой с Нурмагомедовым ему в итоге назначили — не финальный, а просто титульный, поставили его на 17 мая — на турнире Bellator в Париже. Александр к нему усердно готовился, однако недавно пришла новость: Усман снялся с поединка из-за травмы (позже выяснилось, что все-таки из-за воспаления легких). Мы связались с Шаблием — и обсудили и снятие Нурмагомедова, и работу их общих менеджеров, и действия PFL, и суд из-за боя за миллион.

 
Лига PFL приобрела промоушен Bellator. Совладелец PFL Донн Дэвис. Турнир «Чемпионы против чемпионов» и бои суперзвезд. PFL поглотила Bellator и объявила о грандиозных планах

Предполагал, что Усман снимется с боя — поскольку заметил, что тот толком даже не тренировался

«Мы предполагали, что может быть такой исход событий. Когда нам сказали, что бой будет в мае, мы понимали, что впереди — Рамадан, а в такой период времени очень сложно подготовиться к самому важному бою в карьере. Это было бы опрометчиво. По ходу сборов я несколько раз спрашивал менеджера — Ризвана [Магомедова], будет ли он готов к бою. У ребят, на которых я подписан, я видел, что Усмана нет в зале. У меня был вопрос — почему он не тренируется. Ризван отвечал, что бой будет, что все идет по плану.

Но это [отмена боя] не было большим шоком для нас. Шоком стало то, что в Bellator не захотели спасти мой бой, не захотели сделать бой за временный пояс. Был предложен вариант подраться просто. У меня нет мотивации драться просто, я хочу биться за пояс. Ждем, когда он [Усман] будет готов к следующему поединку. Я спросил: а что, если он не подерется в сентябре, что тогда? Мне сказали, что я подерусь в сентябре за пояс вне зависимости от того, кто будет моим соперником. Я общался с Али [Абдель-Азизом, главой компании Dominance MMA]».

Боец Усман Нурмагомедов.
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Будет и дальше работать с Dominance MMA, хотя и понимает: Али и Ризван не будут отстаивать его интересы так же, как интересы Нурмагомедовых

«Планирую продолжать сотрудничество. Понимаю, почему ты спрашиваешь. Dominance представляет интересы команды Нурмагомедова с самого начала. И мои интересы никто так отстаивать не будет. Я это понимаю. И в то же время я понимаю, что какой-либо другой менеджер этого тоже делать не будет. У меня есть человеческие отношения. Мне не за что краснеть или смотреть в сторону, когда я разговариваю с этими людьми. И я надеюсь, что с их стороны впредь будет так же. Но мне сейчас непонятны несколько факторов. Я спрашивал: «Почему его нет в зале?» «Почему он не разговаривает с журналистами?» Я даю интервью, а он — нет. Раскрутки боя [со стороны Усмана] никакой нет. Если человек не дает интервью — наверное, он не планирует драться».

Негодует, почему Усман выше в рейтинге лучших российских бойцов, чем он (Усман — 10-й, Александр — 13-й)

«Меня смущает, почему вы его ставите выше меня, если он с сентября дисквалифицирован. А теперь — отмена поединка. Посмотрим, какой вы сейчас составите рейтинг, на какое место его поставите. Я на деле доказываю, а вы верите в будущее. Ему отдают должное, так как он из семьи Нурмагомедовых, есть красивый спойлер. Конечно, с Исламом Махачевым они бойцы разных уровней. Ислам на данный момент — p4p. Хавьер Мендес говорил, что он — лучшая версия Хабиба. Но у Хабиба не было таких ЧП: не было проваленных допинг-тестов, не было сразу же переносов боя, была лучше оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он улучшенная версия Хабиба».

 
Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба дисквалифицирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали

Потратил большие деньги на лагерь, даже привез в Россию американского бойца Bellator

«Я с середины января готовился. Об этой новости я узнал, когда был в лагере, была уже финишная прямая. Много ребят приехали помогать мне. Сидни Аутлоу приехал из другой страны, мы специально получили для него визу. Да, он уже 10 дней в России, приехал, когда мы в Краснодарском крае проводили лагерь. С Сидни мы вместе тренировались на протяжении трех лет в АТТ, я его хорошо знаю. И его борьба из тех, с кем я работал, одна из лучших позиционных. Он не джитсер, он не делает сабмишены, но позиционно он хорошо борется.

На сегодня Усман находится в такой позиции, что он дерется, когда понимает, что он победит, когда ему выгодно, когда ему удобно. Было потрачено большое количество денег на этот лагерь. Но это не самое главное. В первую очередь — это амбиции, которые оттягиваются. Сейчас мои лучшие годы, когда нужно реализовывать себя (Шаблию 30 лет, рекорд в ММА — 23-3. — Прим. «СЭ»). Чемпион Bellator для меня — это не потолок».

Александр Шаблий.
Фото из соцсетей Александра Шаблия

Будет добиваться боя за миллион долларов через суд

«Мы отправили судебную претензию и Bellator, и PFL. До конца переход Bellator в PFL еще не произошел. PFL сказали, что это наша история, вы можете с нами судиться. Что ответили в Viacom — это владельцы Bellator, — знает юрист, надо уточнить у него. На основе этих ответов был подан иск на ту компанию и на другую. И дальше уже в суде будут происходит все эти тяжбы.

Когда я подписался на Гран-при, я подписался не на лучшие условия. В первом бою я дрался с Тофиком Мусаевым, чемпионского пояса у меня в сетке не было. У Усмана же первый бой был с Беном Хендерсоном, который после этого боя завершил карьеру. Во втором бою против него Брент Примус вышел на замену — вместо Сидни Аутлоу, который провалил допинг-тест».

 
Джейсон Джексон. Чемпион Bellator зарабатывал по 100 тысяч в год разнорабочим: мыл машины звездам UFC, продавал кокосы, пилил деревья

Считает, что не сработается с PFL, поскольку там не понимают, как нужно строить отношения в ММА

«Контракт [с Bellator] у меня еще на два боя. Когда стоял выбор, все-таки подраться за пояс или забрать контракт и уйти, я понимал, что могу начать карьеру в UFC с чистого листа, не дожидаясь, когда я проведу второй бой в Bellator. А если подерусь за пояс — мне надо будет еще один бой в Bellator провести. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC. До этого я говорил, что хочу остаться в PFL и попробовать оспорить пояс PFL. Видя, каких легковесов собрали в нынешнее Гран-при и зная прошлого чемпиона, я понимал, что мне это по силам. Но глядя, как складываются дела у PFL и как они ведут бизнес... люди не понимают, как нужно строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся.

Что еще не нравится? Не нравится их политика, что они подписывают сбитых летчиков, дают им большие деньги, а их чемпионы получают меньше. Чемпион твоей организации — мое мнение — это человек, которого ты должен поощрять за заслуги, оплачивать его работу хорошими финансами. Знаю нескольких бойцов из АТТ — чемпионов, которые получали меньше, чем я получал в Bellator за регулярные бои».

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
2
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
РФС: ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — отбор ЧМ-2030
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Корешков против Умалатова и еще три россиянина: главная информация о турнире PFL 3