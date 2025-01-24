Нокаут от Федора, спорное поражение от Волкова. Как Тим Джонсон бился с россиянами до Немкова

Вадим станет седьмым россиянином, который выйдет в клетку против Тима.

Вечером 25 января в Дубае состоится турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Пола Хьюза. Также в карде выступит Вадим Немков, который побьется с Тимом Джонсоном. Американцу не привыкать биться с россиянами — он делал это уже шесть раз. Рассказываем, как это было.

Шамиль Абдурахимов — победа нокаутом

В апреле 2015-го UFC проводили турнир в Вирджинии, где в мейн-ивенте Чад Мендес победил Рикардо Ламаса. Джонсон и Абдурахимов бились во втором поединке прелимов, и Тим считался серьезным андердогом, несмотря на серию из семи побед подряд. Для Абдурахимова этот бой был дебютным в UFC — несмотря на поражение, после Джонсона он подрался в UFC еще 10 раз.

Бой закончился за три секунды до конца первого раунда. В течение пятиминутки Шамиль выглядел лучше в стойке, но в концовке Джонсон перевел Абдурахимова на канвас, вышел в положение фулл-маунта и начал жестко забивать россиянина. Рефери не вытерпел до перерыва и остановил бой.

Александр Волков — поражение решением

С Волковым Джонсон встретился через полтора года после Абдурахимова на турнире UFC Fight Night в Белфасте. Джонсон снова встретил дебютанта — Драго ранее в UFC не выступал, хотя пришел он в промоушен чемпионом M-1 и экс-чемпионом Bellator.

Бой для Александра получился тяжелым. В первом раунде он побывал в нокдауне и почти три минуты лежал под Джонсоном в партере, второй отрезок получился относительно равным, но успешный тейдкаун и время контроля говорят за Джонсона. А в третьей пятиминутке Волков нашел силы, без шансов перебил Джонсона в стойке, да еще и в партере выглядел убедительнее. Двое судей увидели победу Волкова — 29:28, третий с таким же счетом насчитал победу Джонсона. Но все независимые эксперты (а их было 12) на сайте MMA Decisions посчитали, что победил американец. Но результат от этого не изменится — российский боец победил крепкого соперника в дебюте.

Виталий Минаков — победа нокаутом

Минаков не так давно бился с Джонсоном, но не тем — с боксером Кевином Владимировичем получилась ничья. А с «настоящим» Джонсоном Виталий провел поединок в апреле 2019-го. Для Тима этот бой был вторым после ухода из UFC в Bellator, а Минаков получил Тима в соперники после поражения от Чейка Конго.

Бой завершился уже на второй минуте — после того как Минаков не смог перевести Джонсона на канвас, он нашел выход в стойке. Виталий потряс Джонсона после комбинации фронт-кик плюс правый хук — американец попятился, а Минаков настиг его и добил еще одним правым боковым.

Валентин Молдавский — поражение решением

Ученик Федора Емельяненко и Джонсон встретились в поединке за временный пояс Bellator. Американец после поражения от Минакова шел на серии из трех побед подряд, а россиянин выиграл все пять поединков в Bellator и вполне заслуженно заслужил титульный шанс.

Молдавский без особых проблем забрал у Тима все пять раундов, а вопросы у судей возникли разве что ко второму и четвертому отрезкам. Один из судей оценил вторую пятиминутку в пользу Джонсона, а другой — четвертую. Но на результат это не повлияло — уверенная победа Молдавского по очкам.

Федор Емельяненко — поражение нокаутом

Бой Федора Емельяненко и Тима Джонсона прошел в главном событии исторического турнира Bellator в Москве, всего через четыре месяца после поражения американца от Молдавского. На тот момент 44-летний Федор не бился почти два года после красивой победы над Куинтоном Джексоном, и возникали вопросы, а сможет ли Емельяненко дать бой Джонсону, который недавно прошел полную дистанцию с молодым Молдавским.

Закончилось все еще быстрее, чем в поединке с Минаковым: Джонсон рухнул за 20 секунд до истечения второй минуты. Федор поймал огромного американца на контратаке: пока Джонсон прессинговал и выцеливал удар, Последний Император выкинул хлесткий джеб, а затем провел «двоечку» из левого и правого хуков. От таких потрясений Тим не очухался — он сразу упал на настил, и рефери прервал поединок.

Денис Гольцов — поражение нокаутом

Гольцов и Джонсон встретились в августе 2024 года в плей-офф «Гран-при PFL». Это был уже полуфинал, а в четвертьфинале Гольцов разнес экс-бойца UFC Тиаго Сантоса — правда, тот поднялся в тяжелый вес только для того, чтобы сохранить поединок Гольцова в карде. Джонсон же тоже вышел на замену, но обернулось для него это не менее плохо, чем для Сантоса.

В середине первого раунда Денис по-самбистски подсечкой из клинча перевел Джонсона на канвас и быстро оказался в фулл-маунте, откуда беспощадно бил американца до тех пор, пока судья не дал знак, что с него достаточно.