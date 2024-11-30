Триумф российских ММА. Наши бойцы победили всех в американском промоушене и повезут домой 4 миллиона долларов

Тимур Хизриев, Гаджи Рабаданов, Шамиль Мусаев и Денис Гольцов прославили единоборства России. Жаль только, что промоушен PFL никому не нужен.

В пятницу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли финалы сезона PFL в шести весовых категориях. Российские бойцы участвовали в четырех финалах — и во всех победили. Причем два финала были полностью российскими. За победу в сезоне полагался миллион долларов, то есть в Россию отправятся 4 миллиона.

Тимур Хизриев стал победителем сезона в полулегком весе. Он выиграл единогласным решением судей у англичанина Брендана Лафнейна. Теперь у 29-летнего Хизриева 18 побед в ММА. И ни одного поражения.

Гаджи Рабаданов стал победителем сезона в легком весе. Он нокаутировал в третьем раунде опытного Брента Примуса.

Победы Рабаданова и Хизриева вознесли школу им. Абдулманапа Нурмагомедова еще выше. Если Рабаданов — манаповский плоть от плоти, то родной зал Хизриева — Dagestan Fighter, но где-то 2-3 года назад Тимур, как и многие другие бойцы DF, начал тренироваться в школе им. Абдулманапа. Сейчас это крупнейший и сильнейший ММА-зал не только в Дагестане, но и во всей стране (а может, и во всем мире сильнейший).

Шамиль Мусаев стал победителем сезона в полусреднем весе. Он нокаутировал, тоже в третьем раунде, астраханца Магомеда Умалатова. То есть всего трое дагестанцев выиграли Гран-При PFL. А ведь еще есть Ислам Махачев, братья Нурмагомедовы, Магомед Анкалаев, Шара Буллет, Магомедрасул Гасанов и много-много других замечательных дагестанских бойцов. Маленький Дагестан в ММА впереди всех.

Денис Гольцов стал победителем сезона в тяжелом весе. Олег Попов из Элисты повалил петербуржца в первом раунде, но Гольцов сковал соперника приемом треугольник — и усыпил. Не помогло Попову даже присутствие в углу Федора Емельяненко.

29 ноября 2024 года — день триумфа российских ММА. Выиграл миллион еще и туркмен Довлетджан Ягшимурадов, нокаутировавший Импу Касанганая в финале сезона в полутяжелом весе.

Пять финалов из шести сегодня закончились досрочно. Победа треугольником в тяжелом весе (редкость в последнее время), четыре нокаута, чеки на огромные суммы. Хизриев, Рабаданов, Мусаев, Гольцов, Ягшимурадов не затерялись бы в UFC. Мусаев и вовсе один из лучших полусредневесов мира, сейчас это очевидно. Дакота Дитчева, выигравшая сезон у женщин, это тоже топ-уровень: Таила Сантос дала Валентине Шевченко тяжелый бой в UFC, а Дитчева эту бразильянку разгромила — громила на протяжении всего боя и, наконец, нокаутировала ударами по корпусу (это особенность Дитчевой — корпус соперниц она обрабатывает как никто). Вроде бы, все отлично у PFL. Но зал пустовал, интерес к финалам PFL в среде фанатов ММА был скудным, реакция на турнир в соцсетях и видеохостингах в сравнении с UFC — крошечная. Даже в сравнении с поп-ММА крошечная.

PFL проводит шоу в Саудовской Аравии, потому что местные организаторы — платят. В целом же промоушен, очевидно, убыточный. UFC одной только билетной выручкой одного номерного турнира покрывает весь его гонорарный фонд. PFL же и за год не получает от билетов столько, сколько тратит на денежные призы победителям Гран-При. И покупка Bellator нисколько не улучшила ситуацию — скорее, наоборот, так как траты увеличились, а продукт для фанатов привлекательнее не стал (а привлекательность — это не только сами бои, но и медиа-сопровождение).

PFL и Bellator не цепляют людей. Даже октябрьский бой Франсиса Нганну не вызвал ажиотажа. Потому что бренд решает. Пройди бой Хабиба и Конора, например, в Bellator, и миллиона проданных PPV не собрал бы. 500 тысяч, не больше.