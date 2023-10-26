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26 октября, 15:00

История Фрэнсиса Нганну: от еды из помоек до UFC и миллионов долларов

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press
Боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну.
Фото AFP
Боксер Майк Тайсон и боец ММА Фрэнсис Нганну.
Майк Тайсон (слева) и Фрэнсис Нганну.
Фото AFP
Боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну с флагом Камеруна.
Фото Global Look Press
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Биография бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

Франсис Завье Нганну
Прозвище: Хищник.
Дата рождения: 5 сентября 1986 года.
Место рождения: Батье, Камерун.
Рост: 193 см.
Вид спорта: ММА.
Весовая категория: тяжелый вес (120 кг).
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 20-3

Детство и юность Фрэнсиса Нганну

Будущий чемпион UFC родился в маленькой камерунской деревне под названием Батье, у него есть четверо братьев и сестер. Семья Нганну была бедной, поэтому мальчик не мог получить качественное образование. В 12 лет Фрэнсис устроился на работу на песчаном карьере, чтобы заработать какие-то деньги.

Отец Нганну — Эммануэль Фоссо. Мужчина был известным уличным бойцом в Камеруне. Он скончался из-за продолжительной болезни, когда Фрэнсису было 15 лет. Мама Фрэнсиса — Мамма Нганну. Сын в 9-летнем возрасте сопровождал женщину до работы в песчаной шахте. Впоследствии, будучи взрослым, спортсмен купит для нее грузовики, которые станут перевозить песок.

Родители Нганну развелись, когда ребенку было шесть лет. В результате мальчик переехал жить к тете. В деревне Фрэнсис едва не увлекся бандитской жизнью, однако сделал выбор в пользу уличных боев, чтобы продолжить дело отца. Юноша питал страсть к боксу, хотя у него не было даже телевизора.

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Спортивная карьера Фрэнсиса Нганну

Ранний этап

В 22 года Нганну начал профессионально заниматься боксом, несмотря на несогласие со стороны семьи. До этого момента у Фрэнсиса не было возможности целиком погрузиться в спорт. Мужчина подрабатывал таксистом в Африке, управляя специальным велосипедом, который называется бода-бода.

Преодолев болезни и заработав немного денег, Нганну в 26 лет эмигрировал во Францию. Добравшись до Парижа, камерунец потратил почти все свои сбережения. Спортсмен жил на улице и иногда ел остатки еды из мусорок. Когда ему удавалось подключиться к бесплатному интернету, Фрэнсис включал бои легендарного боксера Майка Тайсона.

В 2013 году Нганну начал бесплатно заниматься у тренера ММА Фернанда Лопеса в зале MMA Factory в столице Франции. Специалист помог бойцу сменить свой вектор с бокса на смешанные единоборства.

Нганну дебютировал в профессиональном ММА в ноябре 2013 года во французском промоушене 100% Fight. Камерунец победил Рашида Бензину болевым приемом на турнире 100% Fight — Contenders 20. В следующих пяти поединках Хищник одержал четыре победы при одном поражении.

Боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну.
Фото AFP

Карьера в UFC

В декабре 2015 года Нганну впервые провел бой в UFC. Тяжеловес нокаутировал Луиса Энрике из Бразилии во втором раунде на турнире UFC on Fox 17 в городе Орландо (Флорида, США). После этого Фрэнсис одержал пять побед подряд. Среди его соперников были Андрей Орловский, Кертис Блейдс и Алистар Оверим. Последнего оппонента камерунец победил досрочно, а его нокаут UFC признала лучшим в 2017 году.

В январе 2018 года Нганну получил шанс подраться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе в американском городе Бостон. На турнире UFC 220 Хищнику противостоял американец Стипе Миочич. Большую часть поединка доминировал Миочич, который в итоге одержал победу над камерунцем единогласным решением судей.

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В июле 2018 года Нганну снова потерпел поражение, на этот раз от американца Деррика Льюиса на UFC 226. Поединок вышел очень скучным и пассивным. Президент UFC Дана Уайт назвал ужасным бой Льюиса и Нганну. После неудачи Хищник обратился к фанатам и извинился перед ними.

В ноябре 2018 года Фрэнсис провел второй бой против Блейдса на UFC Fight Night 141. Нганну нокаутировал оппонента в первом раунде. В следующих трех поединках Хищник победил мексиканца Кейна Веласкеса, бразильца Жуниора дос Сантоса и суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

В марте 2021 года Нганну взял реванш у Миочича на UFC 260 в Лас-Вегасе. Камерунец нокаутировал соперника и стал обладателем пояса чемпиона UFC в тяжелом весе. В январе 2022 года африканец единогласным решением судей одолел француза Сирила Гана и защитил свой титул.

Уход из UFC и PFL

В январе 2023 года Нганну покинул UFC в связи с неудачными переговорами с Даной Уайтом о новом контракте с обновлением сумм гонорара. По словам главы UFC, они годами обсуждали детали сотрудничества, но не смогли прийти к консенсусу. Уайт утверждал, что Нганну предлагали самые большие деньги в истории тяжелой весовой категории в UFC.

В мае 2023 года камерунец подписал контракт с организацией PFL (Professional Fighters League).

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Бой Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри

В июле 2023 года Нганну договорился о проведении боя по правилам бокса с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. 28 октября на Riyadh Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бойцы сойдутся за титул чемпиона по версии WBC Riyadh. За бой с Фьюри Нганну заработает около 8 миллионов долларов.

В подготовке Нганну к поединку с Фьюри принял участие легендарный боксер Майк Тайсон. За несколько дней до поединка форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подарил камерунцу люксовые часы за 110 тысяч евро.

Боксер Майк Тайсон и боец ММА Фрэнсис Нганну.
Майк Тайсон (слева) и Фрэнсис Нганну.
Фото AFP

Достижения Фрэнсиса Нганну

— чемпион UFC в тяжелом весе (один раз защитил титул);

— шесть раз получал бонус за «Выступление вечера» в UFC;

— мировой рекордсмен по силе удара;

— обладатель наград за лучший нокаут 2017 года по версии ESPN, Bleacher Report, MMA Fighting, MMAjunkie, Pundit Arena, MMADNA.nl и World MMA Awards.

Стиль боя Нганну

Фрэнсис Нганну обожает бокс, владеет навыками бразильского джиу-джитсу и неплохо борется. Знание ряда видов боевых искусств позволяет Хищнику быть чрезвычайно опасным для своих оппонентов. Многие эксперты отмечают его качественную боксерскую технику. Нганну предпочитает боксировать, но способен легко перевести соперника в партер и успешно завершить болевой прием.

Боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну с флагом Камеруна.
Фото Global Look Press

Личная жизнь

Нганну не женат и не имеет детей. О своей личной жизни камерунец не любит распространяться.

Ранее в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» боец UFC Сергей Спивак признался, что ни разу не видел Нганну с девушкой. Молдавский спортсмен часто спарринговал с Фрэнсисом. По словам Спивака, камерунец очень сконцентрирован на тренировках и прогрессе в ММА, поэтому в данный момент решил «не распыляться».

Сколько зарабатывает Фрэнсис Нганну

По информации портала Kidadl, Нганну заработал более миллиона долларов за время выступления в UFC. Общее состояние бывшего чемпиона организации в тяжелом весе оценивается в 4 миллиона долларов.

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Увлечения Фрэнсиса Нганну

Нганну говорит на нескольких языках, включая французский, камерунский диалект нгемба и английский, который он выучил во время выступлений в UFC. У Хищника есть свой благотворительный фонд, который оказывает помощь людям по всему миру.

В 2019 году Фрэнсис открыл первый зал смешанных единоборств и боевых искусств в Камеруне в родной деревне Батье.

В 2021 году вышел фильм «Форсаж 9», в котором Нганну сыграл эпизодическую роль. Для камерунского бойца это стало актерским дебютом. Через год Фрэнсис снялся в комедии «Чудаки навсегда».

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Бокс
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
UFC
ММА
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