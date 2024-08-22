Большое интервью с другом Хабиба и Ислама Махачева.

Среди воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова есть как действующие, так и бывшие чемпионы UFC (Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев), Bellator (Усман Нурмагомедов), ACA (Магомедрасул Хасбулаев), М-1 (Шамиль Завуров), победитель Гран-при PFL (Мовлид Хайбулаев). В ноябре в школе имени Абдулманапа может появиться и второй триумфатор PFL — в финал Гран-при легковесов вышел Гаджи Рабаданов (23-4-2). Он сделал это красиво — нокаутировал Майкла Дюфо во втором раунде: сразил левым хуком, а потом добил. За миллион долларов Гаджи будет биться с опытнейшим Брентом Примусом, экс-чемпионом Bellator.

На днях мы созвонились с Рабадановым и записали большое интервью — про PFL, Хабиба, Махачева, Зубайру Тухугова, Армана Царукяна и Александра Шаблия.

«Сказал тренеру: «Когда удар сработает? Или мне придется кого-нибудь на улице шлепнуть?»

— Сколько раз пересматривал фрагмент с нокаутом? Честно скажи.

— Я буквально полчаса назад со старшим братом разговаривал, и он мне то же самое сказал: «Честно скажи, сколько раз пересматривал [фрагмент с нокаутом]?» Ну, я много раз посмотрел. Нокауты разные бывают. Например, в первом бою, в дебюте в Bellator, я тоже выиграл нокаутом. Но тот нокаут я так часто не пересматривал. Почему? Потому что тот нокаут, я считаю, пришел за счет лакипанча. Я это признаю. А этот удар я готовил очень долго. Последние несколько лет. Я тренеру говорил: «Эй, ну скажи, когда у нас это сработает?» Он мне: «Вот сейчас». А я: «Или мне придется на улице кого-нибудь шлепнуть, жи есть. Хоть так посмотрим!» (Смеется.) Пересматривал [бой], и видно, как я плотно на ногах стоял, комбинация с уклоном. Работа, которую я проделал, она сработала.

— Кто тебе такой отточенный левый хук поставил?

— Мой тренер Магомед Абдулхамидов, он участник Олимпиады в прошлом. Титулованный боксер. Я уже довольно давно с ним работаю. Он с начала сезона [PFL] со мной ездит на бои. Он такой — чуть любит в тени оставаться. Думаю, благодаря его работе по большей части [левый боковой сработал]. Он мне говорил: «Я чувствую, что мы сейчас его уроним». Я ему: «Ну, посмотрим, как получится». И пришло.

— У кого лучший левый хук в школе Абдулманапа Нурмагомедова?

— Думаю, сейчас это риторический вопрос (Смеется.). Не буду, короче, говорить.

— Хорошо, тогда давай так: кто на руках самый взрывной?

— Взрывной? Зуба (Зубайра Тухугов. - Прим. «СЭ») очень взрывной. Очень скоростной, быстрый, взрывной. На руках, в борьбе. Взрывной, очень взрывной. А отдельно в боксе... Ну, у нас классических боксеров нет в школе. Мне тяжело сейчас взять и кого-то выделить именно в боксе.

— А у Зубайры Тухугова какие планы?

— Ну, вроде бы у него есть в планах [продолжать бойцовскую карьеру]. Какая-то спортивная жажда у него все равно есть. Он говорит, что хочет еще попробовать. Он чувствует, что он может. Только я не знаю точно, определился ли он — где и когда [проведет бой]. Но я знаю, что желание у него есть. Он говорит: «Я лучше сейчас попробую, чем пройдет еще несколько лет, и буду жалеть о том, что не попробовал». Так что я с нетерпением жду [боя Тухугова]. Посмотрим.

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«Уверен, что Хабиб запросто станет чемпионом UFC в среднем весе. Он затаскает дю Плесси. Тот ни разу не встанет»

— Cразу после победы тебе по FaceTime позвонил Хабиб. Что он тогда сказал?

— Я-то ничего не слышал. Я просто видел, как они орали в телефон от радости. Это Али [Абдель-Азиз] позвонил, менеджер. Они с Али разговаривали. А я интервью давал, и мне Али [показал] телефон. У меня спрашивали как раз про Хабиба и про команду. Я про них что-то стал говорить, и тут Али мне телефон сует, смотрю — а там все пацаны, короче, «а-у!» кричат.

— Ты в интервью сказал Дэну Харди, мол, это для вас Хабиб легенда, а для меня он человек, с которым тренируюсь всю жизнь.

— Да, я ему сказал: «Для меня он в первую очередь брат. Мой старший брат. Для вас, может, легенда и так далее, а для меня это очень близкий человек». Ну, как есть сказал. Мы выросли вместе, он очень близкий человек для меня, как и для всех наших ребят.

— А с какого возраста вы вместе?

— Я в зал пришел в 14 лет, с 15 лет осознанно тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. Сейчас мне уже 31.

— С кем больше раундов спаррингов провел? С Исламом Махачевым, с Хабибом или с кем другим?

— Перед его [Хабиба] тремя последними боями в карьере я, можно сказать, был его основным спарринг-партнером. И, честно, очень сильно устал. Получил очень много тоже. Когда он дрался последние два боя — с Порье и с Гейджи в Абу-Даби, в этих же кардах Ислам [Махачев] тоже дрался (на UFC 242 Махачев победил Дави Рамоса, а на UFC 254 должен был выйти против Рафаэля дос Аньоса, но бой был отменен. - Прим. «СЭ»). И я постоянно... короче, если я сегодня не с Хабибом в клетке — значит, в клетке с Исламом. Или если я сегодня не с Исламом, то я в клетке с Хабибом. Там они конкретно забрали у меня последние силы.

— А сейчас с Хабибом сложно в парах стоять?

— Сейчас я уже с ним особо не спаррингуюсь, он спарринги-то не делает уже. Побороться можем, но он уже большой, он крупный для меня, мне очень тяжело сейчас с ним тягаться. Он большой вообще, физически крепкий. Он сейчас больше с полутяжами борется, чем с нами. Легковесы — это уже пройденный этап для него (Улыбается.).

— Если, допустим, запустить Хабиба в клетку с Дрикусом дю Плесси (чемпион UFC в среднем весе. — Прим. «СЭ»), были бы у Хабиба шансы, учитывая, что он поднабрал в весе?

— Что бы люди ни говорили... я уверен, что, если Хабиб захочет, он запросто может в среднем весе чемпионом стать. На полном серьезе говорю. Я это говорю не от того, что он мой близкий человек и так далее. Просто зная, в какой он форме, зная, на что он способен, я со стопроцентной уверенностью говорю, что он может стать чемпионом в среднем весе запросто, если захочет вернуться. Меня никто не переубедит, я уверен в этом. Но он не вернется никогда.

— А что его мотивирует держать ту форму?

— Не знаю. Ну, вот он человек сам такой. Он иногда шутит над нами и над младшими братьями. Говорит: «Я всегда буду в форме — чтобы вам по башке давать. Я всегда буду в форме, чтобы вас бить». (Смеется.) Он так шутит. А так... Он человек такой — спортивный. Привык [тренироваться] с раннего возраста. И сейчас взять и отказаться от спорта... Он всегда в форме, короче.

— Как бы Хабиб справлялся с дю Плесси?

— Тактику Хабиба мы все знаем — по накатанной всё. Не думаю, что Дрикус смог бы ему что-то сделать. Хабиб затаскал бы его, борол бы.

— И дю Плесси не смог бы встать?

— Не смог бы никогда. Не встал бы ни разу. Тот темп борьбы, который задает Хабиб, они не выдерживают просто.

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«Шаблий увидел меня издалека: «О, шпионы, что ли?»

— Сейчас основа вашей команды в Калифорнии — Усман Нурмагомедов готовится к бою против Александра Шаблия. Если без предвзятости — как этот бой может сложиться?

— Когда был в Майами, я приболел, и появилась свободная неделька. Я все бои Усмана пересмотрел. С тренером присели, говорю: «Давай попробуем без предвзятости, как простые обыватели посмотрим бои Усмана». Он не по годам зрелый боец, не по годам высокого уровня. А потом бои Шаблия посмотрели, я за Шаблием давно сижу. Мне всегда доставляло удовольствие его бои смотреть. Стилистически они очень похожи. Это очень интересный бой. Вот как болельщику, фанату ММА — это очень интересный бой. Ты просто ждешь в предвкушении. Но без предвзятости мне тяжело, конечно, Усман же мой братишка. Конечно, я буду болеть за Усмана, надеюсь, что он победит, сделает все для победы.

— Это будет шахматная партия или искры пойдут с первого раунда?

— Я думаю, больше первое. Это будет очень тактический, продуманный бой с обеих сторон. Я не думаю, что будут искры. Здесь, думаю, будет играть роль тактическая составляющая. Два очень умных, очень техничных спортсмена.

— Чего нельзя делать Усману в бою с таким соперником, как Шаблий?

— Думаю, надо всегда быть начеку с Шаблием, потому что он может в любое время тяжело ударить. Думаю, не стоит оттягиваться ,как Усман иногда любит — в тайской манере. Более как-то собранно себя вести, потому что такой боец, как Шаблий, оплошностей не прощает. Ну и все, в принципе. В техническом плане в стойке, я думаю, Усман ему не уступает.

— А ты не тренировался с Шаблием?

— Ни разу. Мы с ним виделись несколько раз. Я в соцсетях поздравлял его пару раз с победами, а он меня пару раз. У нас общий соперник был, переписывались. Очень приятный парень, хороший. Кстати, мы сейчас в АТТ с ним пересеклись, подшутили [друг над другом]. Он издалека идет и говорит: «Ой, это кто, шпионы, что ли?» Я говорю: «Я пришел смотреть, что ты готовишь. За тобой слежу». А потом сказал: «Саша, в любом другом бою я бы болел за тебя, но тут мой братишка. Так что...» Саня говорит: «Не, я все понимаю». Я: «Пусть все пройдет без травм и победит сильнейший». Так, чуть пообщались. Я три дня был в АТТ, три тренировки сделал, и два раза мы с Сашей пересеклись.

Ислам Махачев и Гаджи Рабаданов. Фото Соцсети

«Мой соперник в день боя весил 84 килограмма! Это как?!»

— А как Ислам Махачев отреагировал на твою победу?

— Он мне сказал: «Ты с такой жестокостью его добивал...» Я говорю: «Ислам, тяжелая поездка, очень тяжелая. Эмоции вверх взяли, и вот так получилось». Он поздравил. В прямом эфире он не смог посмотреть мой бой. Они там в горах застряли, на мотоциклах, связи не было.

— Белал Мухаммад стал чемпионом полусреднего дивизиона UFC. Теперь у Ислама какие планы?

— Белал тоже поздравил меня, он мне видео скинул. Я ему один раз болевой сделал на сборах. И он мне говорит: «Хоть ты сейчас и выиграешь миллион, но ты все равно должен мне реванш за тот армбар!» Я говорю: «Я реванш уже не даю никому». Пошутил, короче. А по поводу Ислама — я не знаю. Я бы хотел, чтобы у Ислама было два пояса, чтобы он стал чемпионом в двух весах. Это большое наследие. Это история. Но я не думаю, что они с Белалом захотят драться друг с другом. Не знаю по этому поводу. Не знаю, как сложится в дальнейшем. Но мне кажется, у Ислама еще немного незаконченные дела есть в легком весе.

— Да, Арман Царукян.

— Не то чтобы Арман... Пока у Ислама есть желание, силы, он может в легком весе [продолжать выступать]. Просто вот эта весогонка — она истощает человека. Я бы, например, хотел, чтобы он уже в 77 килограммов попробовал себя. Но в конце концов принимает решение он. Так что посмотрим.

— Но при этом же Ислам не такой крупный, как Хабиб в свое время, правильно я понимаю? Он же не гоняет столько веса, сколько гонял Хабиб в прошлом.

— Многие иногда преувеличивают, что Хабиб на бои с 90 килограммов гонял. Это неправда. Да, может, он в один момент стал немного крупный. Это когда он порвал связки, когда лежал после операции, не мог ничего делать — ни ходить, ни бегать, он набрал немного веса. Но когда он был активным спортсменом, он 90 не весил. Я же работал с ним. Он весил примерно столько, сколько Ислам сейчас — 84 килограмма. 83-84. У Ислама, когда он в пиковой форме, вес опускается до 82-83, 81 иногда. Ну и Хабиб тоже весил столько же — 83-84. Нормальный, рабочий вес.

Вот мы говорим, что Хабиб много гонял... Мне тут скинули сторис — вес моего соперника в день боя утром. Он там зашел в туалет, сам себя снимал — сколько веса набрал. В трусах — 84 килограмма! В день боя, утром! Я не поверил, зашел в сторис сам, сделал запись экрана, чтобы не потерять видео, потому что потом расскажешь людям — а они не поверят. 84 килограмма в день боя, это как?! Легковес (лимит рейтингового боя в легком весе — 70,8 килограмма, то есть соперник Рабаданова за сутки после взвешивания набрал порядка 13 килограммов. - Прим. «СЭ»). Что они делают? Хорошо, он телефон в руках держал, уберем килограмм за счет телефона — но 83 в день боя — это куда годится? Как они это делают?

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«Ничего не имею против Царукяна, но Шаблий намного интереснее. Думаю, он нормально Армана по клетке погонял»

— Кто больше набрал с момента их первого боя — Ислам Махачев или Арман Царукян? (поединок состоялся в апреле 2019 года, Махачев выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

— Арман подписчиков набрал! (Смеется.)

Набрал... Что Арман кардинально поменялся как боец — такого не скажу. А вот Ислам поменялся. Почему? Посмотрите последний бой Ислама — как он в стойке работал (1 июня против Дастина Порье Махачев победил удушением в пятом раунде. - Прим. «СЭ»). Четко боксировал. Думаю, он может еще лучше, просто надо еще чуть-чуть поверить в это. Ислам с каждым боем меняется, ментально меняется. Он выходит и финиширует их. Арман же — я не вижу, что он изменился как боец. Но ни в коем случае... Арман хороший спортсмен. Арман очень хороший. Это элитный легковес. Нет предвзятости, но сказать, что он кардинально изменился с момента его боев с Исламом или с Гамротом — я не знаю... Я считаю, даже Шаблий намного интереснее легковес, чем Арман.

— А почему?

— Мое видение — Шаблий гораздо техничнее, гораздо умнее ментально. Как боец, как легковес... я считаю, что он выше стоит, чем Арман.

— Недавно Шаблий и Царукян вместе тренировались, помогали друг другу.

— Он нормально по клетке, наверное, погонял Армана (Улыбается). Ни в коем случае... Я ничего против Армана не имею. Но я думаю, что Шаблий выше стоит, чем Арман. Это мое мнение.

— Арман провел сборы в Кисловодске с вольниками. Там был и Абдулрашид Садулаев. Ну неужели он не растет?

— Нет, он трудяга. Он трудяга, сто процентов! Все, кто его знает, так говорят. Настоящий пахарь, очень дисциплинированный. Как я знаю, как я наслышан, он человек из состоятельной семьи. У него никогда не было нужды. А этот спорт, именно боевые единоборства, бокс, ММА — для людей, кто действительно голоден, кому нужно бороться. Сытым людям здесь практически делать нечего, но, несмотря на все это, Арман очень дисциплинирован, у него есть фокус, у него есть цель, он к этому идет. Хотя у него в жизни все нормально, он бы мог в другом месте темы делать. За это нужно отдать ему должное.

— Ислам Махачев сказал, что топ-4 лучших легковесов мира — это он, Арман, Усман и Шаблий. На каком месте ты должен стоять, если выиграешь Гран-при PFL?

— На первом (Улыбается.). Ты сейчас такой вопрос задал... Я всегда считал, что я могу, что я один из лучших. Мне просто нужна возможность. Вот я в Юту когда прилетел, в Солт-Лейк-Сити, на таможне меня спросили: «Ты спортсмен?» И он у меня спросил, на каком я месте в мировом рейтинге. Я никогда не задумывался об этом. Я ему говорю: «Хороший вопрос, сейчас посмотрю». И он говорит: «Здесь таможня, телефон не достаем». Хорошо, я потом посмотрю. Потом зашел в Fight Matrix, смотрю — я на 26-м месте, короче! Потом зашел в Tapology — и там я вообще 70-й! Там впереди меня какие-то имена, о которых я в жизни и не слышал. Кто эти списки составляет?

Но что Ислам сказал про эту четверку — с этим тяжело поспорить. Я бы тоже так поставил бы. Я согласен с Исламом.

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«Смешно говорить, что я боюсь борьбы Примуса. Как он может удивить меня борьбой?!»

— Уже успел понять, как побеждать Брента Примуса?

— Ну, у меня примерный план всегда есть в голове. И по бою с Примусом тоже. Я уже примерно знаю, что я буду делать.

В последнее время делаю акцент на ударной технике, потому что стараюсь показывать более зрелищные бои. У меня в последних восьми-девяти победах было семь-восемь решений, понимаешь? Люди в Америке на это обращают внимание, у них есть еще термин decision machine, понял? (Улыбается.) Не хочется быть decision machine, поэтому провожу бои больше в стойке, стараюсь давать интересные бои публике. Не знаю, как это получается, но раскрываюсь с каждым новым боем. Примуса тоже хочу финишировать. Хочу его нокаутировать. И буду идти именно за этим. Мой тренер по боксу говорит, что мы его шлепнем. Посмотрим, какой суперудар на этот раз он мне приготовил. Будем работать, посмотрим.

— Очевидно, он не сможет удивить тебя своей сильной стороной, а именно — борьбой...

— Борьбой как они могут меня удивить? Я все время боролся. Я вот сейчас перестал бороться, потому что надоело бороться. Как он меня удивит борьбой? Я не знаю. Там интересный момент был перед боем (с Дюфо). Мой менеджер, Али [Абдель-Азиз], мне говорит: «Нам кое-что надо обязательно отработать». Я ему: «Что ты хочешь отработать? Я завтра дерусь...» Он говорит: «Нет, там кое-что другое. Хочу показать уход от гильотины». Я говорю: «Как он меня задушит?! Оставь, да, нормально все будет». Говорю: «Просто попотеть дай мне». Так что, чтобы я боялся борьбы Примуса, — это смешно. Я не умаляю никак его скиллы борьбы. Нет недооценки, неуважения. Просто я знаю, как я могу бороться. Я себя просто знаю. И я не думаю, что он хоть чем-то меня удивит там. Будь то джиу-джитсу, будь то переводы в партер.

— Узнал, что ты юрист по образованию.

— Да, я окончил правовую академию.

— А для чего?

— Хороший вопрос, на который у меня нет ответа (Улыбается.). Честно сказать, я когда школу закончил, отцу сказал: «Не хочу учиться». Он мне ответил: «Хорошо, тогда ты сейчас поедешь в село и там будешь коров пасти, если учиться не хочешь». У меня, короче, выбор небольшой был, и кто-то мне посоветовал правовое направление. Я говорю: «Все, пробуем». Вот так поступил. Но я учился неплохо, честно сказать. Первые три курса я прям старался, да. Пары не пропускал. Сам сдавал. Ну, неплохо учился. Мои однокурсники могут подтвердить. А после третьего курса уже серьезно в спорт ушел. Я тогда чемпионат России выиграл по боевому самбо. Я уже начал грезить мечтами о большом спорте. И меня на заочку, на свободное посещение перевели, на зачеты приходил. Я тогда уже больше тренировался и окончательно определился после третьего-четвертого курса. Ну, удалось избежать села, короче (Улыбается.).

— Вы еще, по-моему, с Исламом Махачевым чуть ли не соседи.

— Ну, мы из одного поселка же. У нас небольшой поселок. Я, Ислам, Сайгид Изагахмаев. Мы из Хушета. Новый Хушет — наш поселок. Хасбик наш сосед тоже.