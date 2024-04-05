Русские тяжи сделали четыре победы за вечер. Они борются за миллион долларов и будут драться друг с другом

Оформить нокаут не удалось только одному.

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио, США, состоялся турнир PFL 1, в рамках которого провели поединки сразу четыре российских тяжеловеса. Рассказываем, как сложился вечер для Валентина Молдавского, Дениса Гольцова, Сергея Билостенного и Олега Попова, которым помогал Федор Емельяненко.

Олег Попов — Стив Моури

Попов попал в PFL как боец из ростера Bellator, где он провел один поединок и выиграл у крепкого турка Гехкана Сарикама единогласным решением судей. Рекорд Попова перед боем с Моури был 16-1, девять побед он одержал нокаутами, а с прошлого года представляет Fedor Team.

Моури также пришел в PFL из Bellator — американец выступал в этой организации с 2018 года, провел там девять поединков, победил шесть раз. В трех предыдущих боях Моури также бился с россиянами. Он дважды встретился с Валентином Молдавским (сначала бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз, а затем Моури проиграл решением) и Али Исаевым (поединок завершился вничью).

Попов победил Моури во втором раунде, когда оказался сверху и вышел на распятие. После ряда ударов рефери остановил поединок — благодаря финишу во второй пятиминутке Попов заработал пять очков в регулярном чемпионате и получил неплохой шанс выйти в плей-офф.

Сергей Билостенный — Благой Иванов

В Bellator Билостенный провел два поединка: сначала проиграл дисквалификацией, когда судьи наказали бойца за удары по затылку Тайрелла Форчуна, а потом реабилитировался в бою с Касимом Арасом и оформил красивый нокаут хайкиком в первом раунде.

37-летний Благой Иванов отлично известен поклонникам UFC. Иванов выступал в лучшей лиге мира с 2018 по 2023 год, одержал три победы и потерпел пять поражений. При этом бился он и в PFL, и в Bellator, причем его суммарный рекорд в этих двух организациях впечатляет куда больше: 10 побед и одна неудача.

Также у Иванова есть и не самая лучшая репутация: он любит сушить поединки, последние девять боев перед встречей с Билостенным завершились либо победой, либо поражением Благоя по очкам. Сенсации не произошло, но победить болгарин не смог, выиграв только один раунд на судейских записках — 29-28, 29-28, 29-28. Благодаря победе Билостенный заработал три балла.

Денис Гольцов — Линтон Васселл

33-летний финалист прошлогоднего «Гран-при PFL» Денис Гольцов в решающем поединке уступил нокаутом во втором раунде Ренану Феррейре, но ранее разобрался с Джорданом Хейдерманом, Йорганом Де Кастро и Сезаром Феррейрой — всех он финишировал в первом раунде. В лиге PFL Гольцов выступает с 2019 года.

40-летний Линтон Васселл был основным претендентом на пояс Bellator в тяжелом весе. Американец одержал пять побед подряд и должен был встретиться с Райаном Бэйдером, но лига PFL поглотила Bellator, и планы поменялись. В Bellator Васселл бился с 2013 года.

Поединок Гольцова и Васселла зашел за середину третьего раунда и завершился после того, как россиянин избивал обессилевшего Линтона из положения бэкмаунта. Американец никак не обозначал защиту, и рефери остановил бой. Гольцов заработал четыре очка и сохранил отличные шансы на плей-офф.

Валентин Молдавский — Анте Делия

33-летний хорват Анте Делия стал победителем «Гран-при PFL» 2022 года. В регулярном сезоне Делия нокаутировал бразильца Матеуса Шеффеля и решением одолел американца Шелтона Грэйвза. В плей-офф хорват нокаутировал действующего чемпиона Ренана Феррейру, а в финале еще раз вырубил Шеффеля.

32-летний Валентин Молдавский впервые выступит в PFL. Молдавский — бывший временный чемпион Bellator в тяжелом дивизионе и член команды Fedor Team. Молдавский завоевал временный пояс в тяжах благодаря победе над Тимом Джонсоном, но не смог взять основной титул, уступив Райану Бэйдеру. После этого он провел в Bellator еще три боя: дважды против Стива Моури, а также с Линтоном Васселлом.

Встреча Молдавского и Делии завершилась уже в первом раунде. Валентин потряс хорвата правым оверхендом, после чего несколько раз пробил по сопернику коленом и начал забивать его у сетки. Делия ушел в глухую защиту — рефери остановил поединок, а Молдавский забрал шесть очков и статус главного фаворита «Гран-при».

Теперь в турнире сложилась интересная ситуация. При определенных раскладах все четверо россиян могут выйти в плей-офф турнира — все зависит от матчмейкинга во втором туре регулярного сезона и от того, кто и сколько очков сможет заработать.