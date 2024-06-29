Мусаев вырубил Рамазанова, Корешков с флагом России. Как наши выступили на турнире PFL

Из-за тонкостей регламента в полуфинале Мураду снова придется драться с Шамилем.

Тимур Хизриев — Энрике Барсола

Хизриев перешел в PFL из Bellator, где провел три поединка и одержал три победы. В новой для себя лиге Тимур выступил во второй раз — соперником стал неплохой по уровню перуанец Барсола, который ранее тоже выступал в Bellator. В первом бою россиянин одолел Бретта Джонса единогласным решением судей.

Бой Хизриева и Барсолы также прошел все три раунда и завершился уверенной победой Тимура — он без проблем забрал каждую пятиминутку. Большая часть поединка прошла в стойке, где россиянин имел серьезное преимущество, хотя изначально от Хизриева ожидались активные действия в партере.

Тимур занял второе место в регулярном сезоне и вышел в полуфинал Гран-при PFL в полулегком дивизионе, где он встретится с Габриэлем Брагой, занявшем третью позицию.

Андрей Корешков — Гоити Ямаучи

Корешков тоже недавно дебютировал в PFL, но получилось неудачно: россиянин проиграл своему соотечественнику Магомеду Умалатову единогласным решением судей. Теперь ему предстояло встретиться с бразильцем Гоити Ямаучи, который ранее одолел Неймана Грейси. В клетку Корешков вышел с флагом России за спиной, а в его углу находился Александр Шлеменко, которому удалось получить американскую визу.

Уже в самом начале поединка Андрей отправил соперника в нокдаун, но добивать не стал. Корешков увереннее действовал в стойке, но с борьбой соперника справляться было непросто. В конце первого отрезка Ямаучи даже попробовал задушить россиянина, но безуспешно.

Во втором раунде Андрей снова уронил бразильца и жестко его забивал, но рефери бой не остановил, а Ямаучи все-таки дожил до сирены. Большая часть третьего раунда прошла в партере, но концовку Корешков забрал. Итог — победа россиянина единогласным решением. При этом в плей-офф Корешков не вышел — баллов на попадание в топ-4 не хватило.

Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов

Самым интригующим противостоянием для россиян был бой двух непобежденных дагестанцев — Шамиля Мусаева и Мурада Рамазанова. Оба в первом туре победили досрочно. Мусаев нокаутировал Логана Сторли, а Рамазанов — Лауреано Старополи.

Мусаев показал отменную защиту от борьбы — Рамазанов перевел его только один раз из пяти попыток, и то Шамиль сразу поднялся. В середине второго раунда левым прямым Мусаев сразил соперника. Рамазанов попробовал встать, но Шамиль бросился добивать, и рефери остановил поединок.

Несмотря на поражение Рамазанова, он также вышел в плей-офф и по иронии в полуфинале снова встретится с Мусаевым. Мурад занял в таблице четвертое место, а Мусаев — первое, поэтому из-за регламента им придется провести незамедлительный реванш.

Магомед Умалатов — Бреннан Уорд

В отличие от многих участников Гран-при 2024 года, Магомед Умалатов выступает в PFL уже не первый сезон. В этот раз он начал с победы над Андреем Корешковым, а теперь встретился с крепким Бреннаном Уордом, с которым в свое время бился Александр Шлеменко. Тогда Уорд уступил во втором раунде удушением.

Умалатов разобрался с Уордом еще быстрее. В середине первого раунда Магомед перевел соперника на канвас, где вскоре вышел на «Анаконду» — американец быстро постучал.

Умалатов занял второе место в регулярном сезоне, и в полуфинале он встретится с единственным не российским бойцом из вышедших в плей-офф — южноафриканцем Доном Мэджем.