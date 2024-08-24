В финалах пяти «Гран-при PFL» выступят шесть россиян. Наши бойцы захватили промоушен

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В ночь на 24 августа в Вашингтоне, США, состоялся турнир PFL 9, в рамках которого определились все финалисты «Гран-при».

Мейн-кард открывал поединок Шамиля Мусаева и Мурада Рамазанова. Бойцы провели реванш — их первая встреча случилась в конце июня, и тогда Мусаев отправил соперника в нокаут во втором раунде. В этот раз бой закончился единогласным решением судей — победу снова забрал Мусаев, и вопросов к судейским запискам возникнуть не должно.

В финале Шамиль встретится с Магомедом Умалатовым, который в соглавном поединке этого же карда победил Неймана Грейси по очкам. В четвертьфинале Умалатов проехался по Бреннану Уорду, задушив американца в первом раунде приемом «анаконда».

В третьем по значимости бою главного карда обеспечил себе финал Тимур Хизриев. Дагестанский боец одолел бразильца Габриэля Брагу, который дошел до финала прошлого сезона. По итогам трех раундов все судьи отдали победу Хизриеву. В финале Тимуру предстоит встреча с англичанином Бренданом Лафнейном — тот в мейн-ивенте победил Кая Камака III.

Ранее в финал «Гран-при» тяжеловесов вышли два россиянина — Денис Гольцов и Олег Попов. Первый на пути к финалу оформил три нокаута — бессильны были Линтон Васселл, Тиаго Сантос и Тим Джонсон. Попов финишировал Стивена Моури, а по очкам одолел Девиона Франклина и того же Васселла.

Гаджи Рабаданов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А в финале «Гран-при» легкого веса одноклубник Хабиба Гаджи Рабаданов сразится с Брентом Примусом. Рабаданов прошел в финал благодаря победам над Соломоном Ренфро, Элвином Эспинозой и Майклом Дюфортом.

Также в финале полутяжелого дивизиона выступит представитель Туркмении Довлетджан Ягшимурадов, который в полуфинале одолел чемпиона позапрошлого сезона Роба Уилкинсона. В финале ему будет противостоять действующий чемпион «Гран-при» Импа Касанганай.

Таким образом, в пяти мужских финалах мы увидим поединки с участием шести российских бойцов или семи русскоязычных, если учитывать Ягшимурадова.