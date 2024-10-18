Фрэнсис Нганну проведет первый бой по правилам ММА после разрыва с UFC

Экс-чемпион UFC возвращается и выступит на PFL Battle of the Giants в ночь с 19 на 20 октября.

Когда и где пройдет турнир PFL с боем Нганну — Феррейра

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (Камерун) и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра (Бразилия) встретятся в главном поединке турнира PFL Super Fights — Battle of the Giants в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 октября. Событие состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Что стоит на кону и формат боя Нганну — Феррейра

Нганну и Феррейра разыграют специально учрежденный PFL чемпионский пояс Super Fights в тяжелом весе. Бойцы ММА проведут классический бой из пяти раундов по три минуты каждый (если поединок не завершится досрочно из-за нокаута или дисквалификации одного из соперников, остановки по решению рефери, врача или угла одного из претендентов).

Фрэнсис Нганну. Фото Getty Images

Данные, рекорд и результат последнего боя Нганну

Нганну — 38 лет, в профессиональных смешанных единоборствах камерунец провел 20 боев, одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.

Предыдущий поединок в ММА камерунец провел в январе 2022 года, победив Сирила Гана решением судей и защитив титул чемпиона UFC. После этого он покинул UFC, подписал контракт с PFL и провел два боя в профессиональном боксе со звездами тяжелого веса — уступил Тайсону Фьюри (раздельное решение судей) и Энтони Джошуа (нокаут).

Данные, рекорд и результат последнего боя Феррейры

Феррейре — 34 года, в его профессиональном рекорде 13 побед и 3 поражения, еще 3 боя признаны несостоявшимися.

В ноябре 2023 года бразилец победил нокаутом Дениса Гольцова в финале Гран-при PFL в тяжелом весе. В феврале 2024-го он нокаутировал Райана Бейдера в поединке за суперпояс на турнире чемпионов PFL и Bellator.

Ренан Феррейра. Фото Global Look Press

Сколько Нганну и Феррейра получат за бой

По данным Forbes, Нганну получит за поединок более 10 миллионов долларов. Феррейра заработает 2 миллиона — пункт о том, что соперники не могут получить меньше этой суммы, в договоре с PFL прописал сам Нганну.

Кто фаворит в бою Нганну и Феррейры: прогнозы и коэффициенты

Нганну считается фаворитом: букмекеры предлагают коэффициент на его победу 1.30, на успех Феррейры — 3.30.

Экс-чемпион Eagle FC Ризван Куниев считает, что победу одержит Феррейра.

«Этот кэмп я готовился в American Top Team, и мы тренировались вместе с Ренаном. Видя его форму, я думаю, он победит Нганну. Это будет во втором или первом раунде нокаутом за счет его быстроты и высоты. Я думаю, он победит Нганну нокаутом», — сказал Куниев.

Крис Сайборг и Ларисса Пачеко. Фото Global Look Press

Какие еще бои в карде PFL Battle of the Giants

Соглавное событие вечера — поединок двух звезд женских ММА, американки с бразильскими корнями Крис Сайборг (27-2, 1) и бразильянки Лариссы Пачеко (23-4). 39-летняя Сайборг — легенда смешанных единоборств и бывшая чемпионка UFC, владеет поясом Bellator. 30-летняя Пачеко — победительница Гран-при и чемпионата PFL.

В главном карде пройдет бой американца Джонни Эблина (15-0) и ямайца Фабиана Эдвардса (13-3). 32-летний Эблин — чемпион Bellator, 31-летний Эдвардс — младший брат экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса. Джонни и Фабиан встретятся во второй раз в истории, американец нокаутировал ямайца на турнире Bellator 299 в сентябре 2023 года.

Джонни Эблин и Фабиан Эдвардс. Фото Global Look Press

Полный кард турнира PFL Battle of the Giants с боем Нганну — Феррейра: расписание и время начала

Турнир начнется в 20.30 19 октября по московскому времени, основной кард — в 23.00. Главный бой ожидается с 0.30 до 1.00 мск 20 октября.

Главный кард PFL Battle of the Giants

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра

Крис Сайборг — Ларисса Пачеко

Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс

Хусейн Кадимагомаев — Зафар Мосен

Эй Джей Макки — Пол Хьюз

Предварительный кард PFL Battle of the Giants

Рауфьон Стотс — Маркос Брено

Маккашарип Зайнуков — Дедрик Сандерс

Ибрагим Ибрагимов — Начо Кампос

Мостафа Неда — Ахмед Сами

Юсеф Аль-Хосани — Таха Бендауд

Где смотреть трансляцию PFL Battle of the Giants и бой Нганну — Феррейра

В России турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр Okko (трансляцию можно найти в разделе «Спорт», контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев турнира PFL. Расписание и результаты поединок PFL Battle of the Giants с боем Нганну — Феррейра можно изучить в нашем матч-центре.