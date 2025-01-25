«Хрустну Мераба! Перебью и передышу». В PFL дебютирует новая звезда из команды Хабиба

Ренат Хавалов готов к большим вызовам.

Вечером 25 января в Дубае состоится турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Пола Хьюза. Несмотря на недавнее официальное закрытие промоушена Bellator, который год назад был выкуплен PFL, на кону будет стоять пояс этой лиги в легком весе. А откроет главный кард поединок другого бойца из команды Хабиба, Рената Хавалова, который встретится с бразильцем Клейвером Фернандесом.

Хавалов — относительно новое лицо в школе им. Абдулманапа Нурмагомедова. Профессиональную карьеру он начал в 2019 году, с тех пор провел восемь поединков и выиграл каждый из них, причем только два завершились решением судей, остальных Ренат побеждал техническими нокаутами.

Большую часть карьеры Ренат провел в лиге Eagle FC (ранее — GFC), где выиграл семь боев, завоевал титул в 61 кг и защитил его четыре раза. В соперниках у Хавалова были четыре непобежденных соперника, и у каждого он отобрал «нолик». В резюме Рената уже есть победы над такими непростыми парнями, как бывший спарринг-партнер Петра Яна Шарапутдин Магомедов (не путать с полным тезкой, средневесом Шарой Буллетом) и тезкой самого Хавалова, Ренатом Ондарем, который в начале карьеры дважды побеждал Сонга Ядонга, а сейчас идет на серии из трех побед в АСА.

Хавалов — один из спарринг-партнеров Умара Нурмагомедова, и после поражения Умара он в интервью «СЭ» довольно смело высказался о Мерабе: «Сейчас, может быть, будет неправильно, но к Мерабу нужен правильный план, правильно встречать его нужно. Я Умара сегодня видел и говорю ему: «Чего ты хотя бы в клинч не заходил, локти не бил, колени не бил?» Я, например, сломал руку, и мне тренер сказал в третьем раунде: «Работай в клинче, если не можешь бороться». Я заходил в клинч, пару раз колени дал, локти дал — смотрю, а у него вообще нету клинча. Я просто делал вид, что в ноги прохожу, а на самом деле вверх залазил и просто колени, локти, колени, локти — только это и бил и за счет этого выиграл.

Мераб такой человек — он в партере не умеет держать. Умара он даже 10 секунд не держал, наверное. Поэтому его нужно просто в стойке перебивать, заходить, как-то бороться у стенки, больше клинча. В стойке он вообще корявый — первые три раунда Умар его просто перебивал. Насчет выносливости можно отдать ему должное — этот пацан реально дышит хорошо. Он Сехудо, Жозе Альдо, Петра Яна, Шона О'Мэлли передышал. Сейчас с Умаром — тоже дышит пацан.

Мерабу нужен я! Я его хрустну жи есть. Я его и перебью, и передышу. Просто был не день Умара. Я знаю Умара, я с ним пять раундов работал. Умар тоже сможет его перебить. Ему просто нужно будет вернуться, он уже понимает, что ничего сверхъестественного у этого человека нет. Он второй раз с ним будет драться и просто разберет его».

Многие старожилы команды Хабиба отзывались о Хавалове как о самом перспективном новичке. Чемпион «Гран-при PFL» Мовлид Хайбулаев говорил, что Ренат находится с основным костяком команды на каждом сборе, пашет и наступает на пятки состоявшимся бойцам. А боец UFC Тагир Уланбеков заявил, что Хавалов уже сейчас готов конкурировать с любым бойцом UFC из топ-10.

Сейчас у Рената серьезный простой — в 2024 году он не провел ни одного поединка. В прошлый раз Хавалов победил японца Хикару Йосино техническим нокаутом во втором раунде на турнире UAE Warriors — было это в октябре 2023-го. Соперником Рената в PFL станет Клейвер Фернандес с рекордом 9-1. Нет сомнений, что Хавалов разберется с бразильским ноунеймом и укрепит позиции в одной из самых заметных лиг мира.