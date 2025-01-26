Брат Хабиба провел самый тяжелый бой в карьере. Ирландец Хьюз оказался круче, чем все думали

Нолик Усман Нурмагомедов все же сохранил.

Вечером 25 января в Дубае состоялся турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок против ирландца Пола Хьюза. Несмотря на недавнее официальное закрытие промоушена Bellator, который год назад был выкуплен PFL, на кону стоял пояс этой лиги в легком весе.

Троюродному брату Хабиба предстояла непростая миссия: разубедить российских болельщиков в том, что клан Нурмагомедовых начал сдавать. Неделей ранее родной брат Усмана, Умар, проиграл в титульном поединке Мерабу Двалишвили и не смог стать чемпионом — Усману же нужно было защитить пояса Bellator уже в третий раз. А если учитывать признанный несостоявшимся бой с Брентом Примусом (Усман победил единогласным решением судей, но в его допинг-пробе обнаружили запрещенные вещества), то в четвертый.

Усман подошел к этому поединку непобежденным бойцом, его рекорд — 18 побед без поражений. У Умара первое число в рекорде такое же, а вот во втором нолик поменялся на единицу. Усман выиграл пояс Bellator, одолев бразильца Патрики Питбуля, а защитил титул в поединках против Бенсона Хендерсона и Александра Шаблия. Экс-чемпиона UFC Усман задушил в первом раунде, а российского топового легковеса перестрелял по очкам.

Соперником Усмана стал малоизвестный ирландский боец Пол Хьюз. Бой Усмана и Хьюза был анонсирован вывеской «Дагестан против Ирландии, часть 2», как бы напоминая об одном из величайших поединков в истории ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Второй, кстати, был готов присутствовать в углу Хьюза, но до реальной организации такого события, как встреча Хабиба и Конора по разные стороны клетки, дело так и не дошло.

Ирландец начал выступать в больших лигах совсем недавно. Всего лишь девять месяцев назад он бился в родной для Макгрегора лиге Cage Warriors, где сначала взял пояс в полулегком весе, а затем поднялся в 70 кг. До успехов Конора Хьюз немного не дотянул: тот был двойным чемпионом ирландского промоушена — как раз в полулегком и легком дивизионах. После того, как Пол оформил 8-1 в Cage Warriors, он подписал контракт с Bellator и выдал брутальный нокаут из граунд-энд-паунда в поединке против Бобби Кинга. Затем Хьюз провел бой в PFL, победив решением главную в прошлом звезду Bellator Эй Джея Макки.

Бойцы начали с разведки — первую минуту ударов почти не было, только Усман выбросил пару резких хай-киков. Далее Нурмагомедов продолжил проверять Хьюза ударами ногами, а ирландец изредка выбрасывал комбинации с рук, которые до цели не доходили. За две минуты до сирены Усман попал сопернику в пах — Хьюз быстро восстановился и бой продолжился. Во время одной из атак Усмана ирландец чуть не поймал его контрпанчем, но обошлось. Вскоре Хьюз тоже попал в пах Усмана — Нурмагомедов восстановился не менее оперативно. В последние 10 секунд соперники слегка зарубились, но раунд, несомненно, уходит Усману.

Во втором раунде Усман начал еще чаще бить ногами, но в один из моментов Хьюз поймал Нурмагомедова и отправил его в мини-нокдаун. Усман сразу поднялся и попробовал перевести соперника, но не вышло. В какой-то момент Нурмагомедов сблизился с соперником, принял жесткий боковой, но вошел в клинч, откуда пытался перевести Хьюза, но тот снова успешно отзащищался. Удары ирландца выглядели очень опасно, однако им не хватало точности. Усман же тоже стал бить руками, но Хьюз неплохо встречал коленом. На последней минуте соперники несколько раз вошли в обмен, и Хьюз не выглядел в этих столкновениях проигравшим. Последние 20 секунд количеством ударов забрал Усман — возможно, этого хватит для того, чтобы выиграть раунд.

На старте третьего отрезка Усман выглядел предпочтительнее, хоть и стал менее активно действовать. Нурмагомедов бил более точно, донося до головы соперника хорошие «двойки». В середине раунда Усман снова попытался сделать перевод, но Хьюз отзащищался, а Нурмагомедов снова попал в пах, однако по повтору непонятно, действительно ли попадание было акцентированным. При этом судьи все же отняли у Нурмагомедова балл — это может повлиять на весь результат. Когда бой продолжился, Усман все провел сопернику три тейкдауна, но каждый раз Хьюз вставал очень быстро. В конце отрезка ирландец даже пытался контролировать Усмана у сетки, но россиянин делал все, чтобы контроль был не длительным.

Темп в бою Усмана и Хьюза к четвертому раунду снизился, ударов стало меньше, а чаще бил все же ирландец, который постепенно занял центр клетки. Хай-кики Усмана уже не смущали Пола, ирландец продолжал идти вперед и смотрелся по-настоящему хорошо. У Нурмагомедова не получалось навязать свою игру, и Хьюз к концу раунда выглядел даже свежее, однако за полторы минуты до конца бойцы столкнулись головами. Усман оказался на канвасе, а его соперник получил рассечение на лбу. Было похоже, что в произошедшем никто не виноват — в эпизоде оба шли навстречу друг другу. Усман был готов продолжить, но в клетку пригласили врача, который дал разрешение биться дальше. За минуту до конца Усман перевел Хьюза и оказался в гарде, откуда пытался набрасывать удары, но и Хьюз не бездействовал, отбиваясь снизу.

В финальном раунде бойцы работали осторожно, но когда Хьюз пошел вперед, Усман повалил соперника и начал бить его коленями по бедрам из-за спины. Длилось это больше минуты, а при попытки ирландца подняться Усман снова валил его. За пару минут до конца бойцы вернулись в стойку, Хьюз работал первым номером и вошел в клинч, где Хьюз пытался пробить Нурмагомедова по корпусу множественными ударами. Усман ответил хорошей двойкой — ирландец выстоял. За 15 секунд до сирены бойцы еще раз жестко зарубились, но раунд уходит Нурмагомедову.

Решение судей было большой интригой — почти все раунды получились близкими, плюс ко всему с Усмана сняли балл за удар в пах. Результат долго не объявляли, но в итоге решением большинства судей победил Усман Нурмагомедов — 47:47, 48:46, 48:46.