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Сегодня, 12:53

4 бойца не сделали вес перед турниром RCC Intro 28

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Четыре бойца превысили лимит своих весовых категорий перед турниром RCC Intro 28 в Екатеринбурге.

Асылжан Бакытжанулы показал на весах 94,9 кг, при лимите до 93 кг, он получил штраф 20% от гонорара в пользу Владимира Селиверстова. Похожая ситуация произошла в парах Назрулоев Халим — Марсело Гуарилья и Халатян Гор — Ахмадов Сафармамад. Марсело Гуарилья и Ахмедов Сафармамад получат штрафы 20% от гонорара в пользу соперников.

Еще один штраф в паре Шумаев Сергей vs Пурширмухаммад Мухаммадреза. Бойцы договорились о поединке в промежуточном весе 125 кг, но иранец вышел за лимит, поэтому отдаст 10% в пользу соперника.

RCC Intro 28 пройдет 23 сентября на арене Академии единоборств РМК. Главным поединком станет противостояние Асылжана Бакытжанулы и Владимира Селиверстова. В прямом эфире турнир покажет телеканал UDAR.

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