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Сегодня, 15:20

Альберт Туменов дал прогноз на бой Шлеменко и Хамитова

Давид Хачатрян
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) победит казахского бойца Куата Хамитова (24-8) за счет опыта и габаритов.

«Интрига есть. Александр Шлеменко — возрастной боец, в этом году ему будет 40 лет. Хамитов тоже немолодой. Избиения не будет. Александр выиграет за счет габаритов и опыта. Не могу назвать фрик-боем. Хамитов и Шлеменко — опытные бойцы. Разница в габаритах большая, а в целом хороший бой для обоих», — сказал Туменов Meta Fight.

Шлеменко и Хамитов подерутся 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yAzsa4g7ERI
Александр Шлеменко
Альберт Туменов
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Туменов: «Не могу назвать фрик-боем противостояние Шлеменко и Хамитова»