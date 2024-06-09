Алеев: «Фомичу ничего не даст победа над таким Гаджи «Автоматом»

Основатель лиги Top Dog Данил «Регбист» Алеев отреагировал на возвращение Гаджи «Автомата» Наврузова на голые кулаки.

«Гаджи — молодец. В любом случае, он победил, дравшись с одной рукой, это было понятно даже плохо видящему человеку. Он действительно не может ей бить. Победа для Гаджи — это то, что его, человека, который дрался одной рукой, не смогли удосрочить. Он как мужчина держит свое слово», — цитирует Алеева MMA.Metaratings.ru.

Также он поделился мыслями о потенциальном поединке Наврузова против Олега «Фомича» Фомичева.

«Я бы не хотел видеть этот поединок. На Top Dog проводить это противостояние мы не собираемся. У Гаджи есть контрактные обязательства перед RCC. Я бы не хотел смотреть этот поединок, потому это нечестно. У Гаджи одна рабочая рука. Олегу ничего не даст победа над таким Наврузовым», — добавил Регбист.

В ночь на 9 июня Гаджи Автомат в кулачном турнире RCC Hard 8 победил бразильца Фернандо Родригеса. Поединок прошел в Екатеринбурге и завершился победой Наврузова единогласным судейским решением.