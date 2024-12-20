Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 13:05

Александр Емельяненко встал на сторону брата Федора в конфликте со Шлеменко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр и Федор Емельяненко
Александр и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Александр Емельяненко встал на сторону родного старшего брата Федора Емельяненко в конфликте с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Следил ли за историей между Шлеменко и Федором? Не следил, — сказал Емельяненко журналистам перед боем в турнире NFL 2. — Но знаете, что я скажу. Шлеменко недоволен не только Федор, но и я им недоволен. Александр пытался устроить со мной интернет-перепалки, [но] я его быстро съел. Он мне позвонил и сразу извинился и сказал, что больше не будет так поступать. В этом он слабенький. Его не хватит, чтобы тягаться со мной в интернет-пространстве. Он сильно возомнивший о себе, сильно правильный. Шлеменко не смотрит на себя. Если он хочет увидеть самого грешного, самого недостойного и неправильного человека, то пусть подойдет к зеркалу. Там он его и увидит. Пусть поговорит с ним, задаст вопросы. То, что вы знаете, — это поверхность. Лучше него самого его никто не знает. Он выбрал позицию праведника, надел маску и ходит. Пусть успокоится. Ничего хорошего он не добьется, только в негатив в себя вгоняет».

В турнире RCC 21, который проходил 14 декабря в Екатеринбурге, Шлеменко раздельным решением судей победил Анатолия Токова и обратился к Федору Емельяненко.

Александр Емельяненко проведет бой в турнире NFL 2, который состоится 21 декабря в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.

2
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя