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Сегодня, 20:46

Шлеменко победил Токова на RCC 21

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко одержал победу над соотечественником Анатолием Токовым в главном поединке турнира RCC 21.

Турнир состоялся на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

40-летний Шлеменко выиграл раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27. Он взял реванш за поражение от Токова на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) в 2018 году.

На счету Шлеменко в профессиональных ММА теперь 66 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов потерпел четвертое поражение в карьере при 32 победах.

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Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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