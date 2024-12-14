Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов сразятся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется около 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 будет показывать телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко vs Токов.

Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.

В ММА Шлеменко одержал 65 побед, потерпел 15 поражений, завершил один поединок вничью, еще один бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне.