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Сегодня, 20:15

Александр Шлеменко и Анатолий Токов: дата и место проведения боя реванша

Александр Шлеменко и Анатолий Токов встретятся на турнире RCC 21
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боец ММА Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов встретятся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Турнир пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.

Шлеменко — 40 лет, он провел 83 боя за карьеру, одержал 35 побед, потерпел 15 поражений, один поединок завершился вничью и еще один признан несостоявшимся. В июне Александр взял верх над Кертисом Миллендером техническим нокаутом.

Токову — 34 года, в его профессиональном рекорде 32 победы и три поражения. В апреле Анатолий победил Шафара Давлатмуродова единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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