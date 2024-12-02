Александр Шлеменко и Анатолий Токов: дата и место проведения боя реванша

Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов встретятся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Турнир пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.

Шлеменко — 40 лет, он провел 83 боя за карьеру, одержал 35 побед, потерпел 15 поражений, один поединок завершился вничью и еще один признан несостоявшимся. В июне Александр взял верх над Кертисом Миллендером техническим нокаутом.

Токову — 34 года, в его профессиональном рекорде 32 победы и три поражения. В апреле Анатолий победил Шафара Давлатмуродова единогласным решением судей.