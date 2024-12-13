Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 17:20

Шлеменко жестко высказался о квадроберах: «Вы головой не тронулись?!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о квадроберах.

«В сети натыкался [на квадроберов], но, к счастью, не в жизни, — сказал Шлеменко «СЭ» перед реваншем с Анатолием Токовым. — Может быть, в Омске тоже есть, но я их не видел».

«Как нужно с этим бороться? Ну, люди с ума сходят, что я могу сказать... Вы головой-то не тронулись?! Подойдите к зеркалу... Какие квадроберы?! Ну какие животные?! Опять же, все это делается для того, чтобы не было продолжения рода. Чтобы не рожали, чтобы не размножались. Как квадробер может воспитать нормальных детей?! Никак. Они ему не нужны. Он там собачек или кошечек себе напокупает — и будет с ними играть».

14 декабря в турнире RCC 21 в Екатеринбурге Шлеменко проведет реванш с Анатолием Токовым.

В 2018 году в турнире Bellator в США Шлеменко единогласным решением судей уступил Токову.

Александр Шлеменко
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Сегодня
Вчера
Неделя