Шлеменко: «Илич ни разу по мне не попал»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал победу над сербским бойцом Александром Иличем на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

«Отличная победа. Хотелось бы еще быстрее выиграть, но он бегает. Радует, что Илич ни разу по мне не попал. Мне сейчас в Москву ехать и если бы лицо у меня было разбито, то я бы не поехал. Я поменял стойку, работал в правше и он не был готов к этому, у него ничего не получалось. Я хотел кончить его жестко, а он падал и лежал, но пару раз я его хорошо пригвоздил», — сказал Шлеменко после боя.

Также российский боец высказался о целесообразности третьего поединка с Иличем. Ранее серб заявил, что хочет провести трилогию с Шлеменко.

«А смысл в третьем поединке? Если он хочет, то давайте, прямо сейчас. Я заберу гонорар и уеду. Кто ему еще заплатит за этот бой?» — отметил Шлеменко.

15 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 17 39-летний Шлеменко победил Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде. Н а счету россиянина теперь — 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений в ММА.