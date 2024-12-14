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Сегодня, 16:00

Шлеменко против Токова: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут бой 14 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут бой-реванш в главном событии турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, начало — около 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 показывает телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

На счету 40-летнего Шлеменко в профессиональных ММА — 65 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне.

Этот поединок Шлеменко и Токова является реваншем. Первый бой между россиянами прошел 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) и завершился победой Токова единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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