Шлеменко против Токова: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут бой-реванш в главном событии турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, начало — около 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 показывает телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

На счету 40-летнего Шлеменко в профессиональных ММА — 65 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне.

Этот поединок Шлеменко и Токова является реваншем. Первый бой между россиянами прошел 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) и завершился победой Токова единогласным решением судей.