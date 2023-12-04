Шлеменко: «У меня есть личная неприязнь к Иличу»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) рассказал «СЭ», как он относится к Александру Иличу (15-5).

«Долгожданный, очень долгожданный реванш, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Осталось чуть-чуть дождаться, время пролетело незаметно. Казалось так долго, а сейчас понимаю, что до боя остается меньше двух недель, и уже завтра я буду стоять в клетке. Я готов по-другому, не так, как был до этого. У меня есть личная неприязнь к Иличу. Он повел по отношению ко мне очень некрасиво, про меня говорил. Звезду поймал.

Есть ли у меня особо доброе отношение к сербам? Было, сейчас — нет. Ну, я сейчас не могу сказать про всех сербов, я просто знаю одного только серба — Илича».

Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.