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Сегодня, 05:18

Токов: «Мне интересен реванш со Шлеменко на RCC»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Анатолий Токов прокомментировал идею главы RCC Николая Клименко организовать его реванш с соотечественником Александром Шлеменко.

«Предложение действительно поступило. Сейчас идет обсуждение деталей контракта, и если Александр готов, бою быть. Мне интересен этот бой. Было бы здорово его провести в этом году. Я только «за», — цитриует MMA.Metaratings.ru Токова.

Первый поединок между Шлеменко и Токовым состоялся в октябре 2018 года на турнире Bellator 208. Тогда победу единогласным решением судей одержал Анатолий.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
ММА

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