Токов: «Мне интересен реванш со Шлеменко на RCC»

Российский боец Анатолий Токов прокомментировал идею главы RCC Николая Клименко организовать его реванш с соотечественником Александром Шлеменко.

«Предложение действительно поступило. Сейчас идет обсуждение деталей контракта, и если Александр готов, бою быть. Мне интересен этот бой. Было бы здорово его провести в этом году. Я только «за», — цитриует MMA.Metaratings.ru Токова.

Первый поединок между Шлеменко и Токовым состоялся в октябре 2018 года на турнире Bellator 208. Тогда победу единогласным решением судей одержал Анатолий.