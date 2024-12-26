Корешков: «Бой Шлеменко с Токовым для меня самое крупное событие года»

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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал главное событие 2024 года в ММА.
«Недавний бой Александра Павловича Шлеменко с Анатолием Токовым для меня самое крупное событие года. Громкий бой, море эмоций. Очень долго и усердно мы готовились к этому бою и смогли закрыть рот всем экспертам и доказать, что мы сильнее», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.
14 декабря Шлеменко победил раздельным решением судей Токова в главном бою турнира RCC 21 в Екатеринбурге .