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Чопуров: «Бой с Михайловым оцениваю на шестерку по десятибалльной шкале»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Асаф Чопуров прокомментировал свою победу над Никитой Михайловым на турнире RCC 20.

«Свое выступление оцениваю на шестерку по десятибалльной шкале. Были определенные нюансы в подготовке. На опыте забрал бой. Михайлова можно назвать самым серьезным соперником в моей карьере, потому что он уже дрался в Bellator, проходил через большие бои и выигрывал в России у громких имен», — приводит слова Чопурова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Чопурова и Михайлова состоялся 18 июня на турнире RCC 20. Противостояние бойцов, прошедшее все отведенные три раунда, завершилось победой Чопурова единогласным решением судей. На счету Асафа шесть побед и ни одного поражения. В активе Никиты десять побед и четыре поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru

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