Бадаев: «Сегодня почти все ополчились против Шлеменко»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) не желает слышать противоположную от его точку зрения.

«Нежелание принять правду, нежелание принять то, что происходит вокруг тебя, эта однобокая позиция, она вот и привела к тому, что сегодня почти все ополчились против Шлеменко. Я читаю комментарии, я слышу, что практически все на стороне Ивана Штыркова. Нельзя так относиться к людям. Нельзя. Ты всегда не можешь быть прав. Вот ты говорил, что я не умею признавать свои ошибки. Мне не проблема. Я не говорю, что я всегда прав. Нет, мне не важно быть всегда правым. Мне важно всегда аргументировать свою точку зрения.

Ну, естественно, я как-то аргументирую, спорю, но я бываю неправ. Естественно, я бываю неправ, и это тоже нужно понимать. Нельзя однобоко на этот мир смотреть, иначе мы будем несостоятельными. А вот по поводу этой истории в итоге, фрик или не фрик, ну, делайте выводы сами. Мне тяжело что-то говорить», — сказал Бадаев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Шлеменко победил казахского бойца Куата Хамитова (26-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 мая на RCC 19 в Екатеринбурге.