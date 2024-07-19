Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой бойца ММА во Внуково

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой с участием бойца ММА Александра Ларкина, сообщается в официальном Telegram-канале СК.

Ранее Mash сообщил, что 26-летний Ларкин подрался с туристом в аэропорту Внуково в Москве.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Позже Ларкин подтвердил конфликт, но заявил, что не был его зачинщиком. Кроме того, драку с участием бойца прокомментировали в промоушене RCC, в котором выступает Ларкин.

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