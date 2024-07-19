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Сегодня, 18:57

Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой бойца ММА во Внуково

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой с участием бойца ММА Александра Ларкина, сообщается в официальном Telegram-канале СК.

Ранее Mash сообщил, что 26-летний Ларкин подрался с туристом в аэропорту Внуково в Москве.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Позже Ларкин подтвердил конфликт, но заявил, что не был его зачинщиком. Кроме того, драку с участием бойца прокомментировали в промоушене RCC, в котором выступает Ларкин.

«Пьяные говорят: «Идите отсюда, от вас воняет». Боец-кулачник подрался с компанией мужчин в аэропорту

Источник: СК РФ
Александр Ларкин
ММА
0
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Менеджер Ларкина: «Александр точно не был первопричиной драки в аэропорту Внуково»