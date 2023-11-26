33-летний российский боец Анатолий Токов (31-4) посоветовал экс-чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко (63-15) не недооценивать Александра Илича (15-5) в преддверии их реванша.

«Не знаю, как закончится этот бой. Думаю, что Александр сделал выводы после первого боя, не будет недооценивать и выиграет. Болею за Шлеменко. Илич — молодой, взрывной на первых минутах. Да, все-таки, он крепкий. У Александра был хороший лагерь, он должен понимать, что против него молодой и быстрый соперник. Шлеменко нужно подловить его. Главное — в самом начале не лезть. Нужно понимать, что Илич непростой: у него длинные руки, рычаги хорошие, поэтому нужно быть внимательным. Саша уже всех не раз удивлял и показывал, что когда его списывали, он возвращался!» — сказал Токов «Матч ТВ».

Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.