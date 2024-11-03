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Боец ММА после нокдауна начал бороться с судьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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В субботу, 2 ноября, в Екатеринбурге на турнире RCC Intro 34 боец Куаныш Александров сделал проход в ноги судье в октагоне после того, как тот зафиксировал остановку поединка против Германа Барсегяна.

Барсегян нанес удар коленом в голову, после чего провел добивание сильными ударами с левой руки. Александров был дезориентирован и не увидел решение судьи. В итоге, Барсегян уже праздновал победу, а Александров прошел в ноги судье, чтобы затянуть его в партер.

Александров проиграл бой против Барсегяна техническим нокаутом.

Герман Барсегян
ММА

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